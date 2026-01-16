Illa assegura estar disposat a discutir el nou finançament "amb tothom"

BARCELONA 16 gen. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat aquest divendres que està disposat a parlar "amb tothom" sobre el contingut de la proposta de nou finançament, tot i que insisteix que no perjudica a ningú, ha dit aquest divendres en la inauguració del nou bloc quirúrgic de l'Hospital Germans Trias de Badalona (Barcelona).
Illa ha afirmat que està disposat a parlar sobre el contingut, però no sobre l'origen de la proposta de finançament, emmarcada en l'acord d'investidura amb Esquerra Republicana.
"Si ho volen discutir, els demano: 'Què va fer vostè quan governava?'. Si a vostè això no li agrada, i considera que es pot millorar, què va fer quan governava?", ha afegit, per remarcar que s'han de debatre propostes concretes i viables, i que vol que Catalunya i la resta de comunitats autònomes continuïn sent solidàries.