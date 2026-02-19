Illa assegura que els pressupostos són necessaris per al Govern però "sobretot" per a Catalunya

Apunta que possibilitaran les inversions previstes en el sector biosanitari
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat que els pressupostos, pels quals signarà un acord amb els Comuns aquest dijous, són necessaris per al Govern, però "sobretot" per a Catalunya.
Ha apuntat que seran un primer pas per possibilitar, entre d'altres, les inversions previstes en el sector biosanitari català, com el nou Campus Clínic i el Pla Catalunya Lidera, segons ha dit durant la seva intervenció en la presentació de l'Informe de la Bioregió 2025 del Biocat, celebrada a Barcelona aquest dijous.
A l'acte hi han assistit la consellera de Salut, Olga Pané, i el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, entre altres autoritats.
Illa ha aprofitat la seva intervenció per cridar a la "precaució" pels forts vents i ha demanat que, malgrat que no hi hagi restriccions, la ciutadania estigui atenta a les recomanacions de les autoritats.
RÈCORD DE FONS COMPETITIUS
De l'informe, Illa ha destacat que el finançament públic competitiu per al sector ha assolit el màxim històric, 124,3 milions, principalment de fons europeus, i ha subratllat la necessitat d'una estratègia ben tramada i una "col·laboració publicoprivada sòlida".
El president ha assegurat que el món necessita referents "d'esperança, humanisme i prosperitat"; ha definit la ciència com el pilar del model català, i ha destacat el lideratge de la regió en l'àmbit biosanitari dins d'Espanya i Europa.
Ha destacat els canvis que ha viscut Catalunya des de la fundació del Biocat, el febrer del 2006, en infraestructures com el Sincrotró Alba, el Barcelona Supercomputing Center o l'Hospital Transfronterer de Puigcerdà (Girona).
Així mateix, ha defensat que la tecnologia sempre ha comportat progrés "si s'ha dirigit i regulat des de les institucions públiques", i ha fet una crida a la confiança col·lectiva.
ROBERT FABREGAT
El director del Biocat, Robert Fabregat, ha assenyalat que quan es va fundar l'organització ja albiraven el potencial del sector "per convertir-se en un motor de l'economia catalana", i ha dit que actualment ha passat a ser una palanca de desenvolupament econòmic i social, a més d'un impacte directe en la societat.
Ha assegurat que la bioregió de Catalunya ha esdevingut un "dels principals ecosistemes d'innovació d'Europa, i ha agraït a tots els governs de la Generalitat, inclòs l'actual, que han donat suport al Biocat.
L'INFORME
L'informe recull que Catalunya va registrar el 2025 un "rècord històric" de 517 milions d'euros d'inversió en start-ups i scale-ups de salut i una activitat clínica i científica que la situa en posicions de lideratge internacional.
Aquests 517 milions suposen un 43% més que el 2024 i un 7% més que el màxim del 2022, en què el capital de risc és el "principal motor" amb 327,6 milions d'euros.