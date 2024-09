Illa assegura que la Diada de Catalunya és "una gran invitació a conviure i a compartir"

Afirma que Catalunya "tornarà a ser exemplar" amb la migració



BARCELONA, 10 set. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que la Diada de Catalunya és "una gran invitació a conviure i a compartir" i ha defensat que Catalunya sigui un projecte col·lectiu que vinculi a tots sense distincions.

Així s'ha expressat aquest dimarts en el seu primer discurs institucional amb motiu de la Diada com a president de la Generalitat, retransmès per 3Cat, en el qual ha instat al fet que la jornada reafirmi la "voluntat de ser i de conviure" i ha afegit que pertany a tots els catalans.

"La Diada és un bon moment per mirar al futur amb optimisme i amb esperança. Tenim molt per millorar i tenim molta feina treball per fer. No tinc cap dubte que la farem i la farem bé. Perquè quan escollim els objectius, Catalunya demostra el seu veritable potencial", ha dit.

"TERRA D'ACOLLIDA"

També ha demanat no tancar els ulls a la realitat de la migració, que ha definit com una emergència global fruit de la desigualtat al món i que cap país pot resoldre sol: "Catalunya sempre ha estat terra d'acollida i terra solidària. I ara tornarà a ser exemplar".

Illa, que ha destacat la diversitat de Catalunya, ha dit que "també s'ha fet a si mateixa gràcies al treball de generacions de persones vingudes dels pobles d'Espanya i de tot el món".

"Ciutadans i ciutadanes de Catalunya: tothom que ve a millorar Catalunya és català. Amb els mateixos drets i els mateixos deures que tenim tots nosaltres", ha afegit.

SERVEIS PÚBLICS D'EXCEL·LÈNCIA

També ha destacat la importància que els serveis públics de Catalunya "recuperin l'excel·lència" que els ciutadans mereixen i que siguin prioritaris.

"Tinc la plena convicció que una nació pròspera i justa per a tothom es construeix de debò a les aules, als centres d'atenció primària, a les biblioteques, als casals de gent gran i als carrers i places d'uns barris segurs", ha afirmat.

En aquest sentit, ha destacat garantir l'accés a l'habitatge, sobretot als joves; uns salaris dignes, i la plena igualtat entre homes i dones: "Es tracta de tres reptes que comparteixen tres premisses bàsiques: generar prosperitat, prosperitat compartida, governar amb les prioritats correctes i governar per a tothom".

L'11-S I SALVADOR ALLENDE

Illa també ha tingut en el seu discurs un record per a les víctimes de l'atemptat de Nova York de l'11 de setembre de 2001.

A més, ha enviat una "abraçada afectuosa" a la comunitat xilena per l'aniversari de la mort l'11 de setembre de 1973 de Salvador Allende, a qui s'ha referit com a símbol de la defensa de la democràcia.