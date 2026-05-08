Illa assegura desconèixer si els Mossos es van infiltrar en les assemblees docents

BARCELONA 8 maig (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que no tenia constància de les suposades infiltracions d'agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents aquest dimecres, segons han afirmat la CGT, la Intersindical i Ustec·Stes, i ha dit que el Govern donarà les "explicacions oportunes".
"No en tenia coneixement, però tinc confiança i, per descomptat, molt respecte per la professionalitat dels Mossos d'Esquadra. La consellera donarà les explicacions oportunes", ha sostingut en una entrevista a la Cadena Ser aquest divendres recollida per Europa Press.
Ha insistit en el seu respecte i confiança cap als Mossos i ha dit que ell, com en moltes altres actuacions, no n'ha de tenir coneixement: "Actuen amb professionalitat i fan la feina que han de fer i que tenen encomanada".
Sobre la convocatòria de vaga, ha mostrat el seu respecte al dret dels docents a convocar-la, tot i que ha reivindicat l'acord assolit en educació amb els sindicats CCOO i UGT: "Hem assolit un acord la implementació del qual estem accelerant, amb la inversió de 2.000 milions en educació. Es poden fer més coses? Sí, mà estesa per continuar parlant".
Ha defensat que l'acord és "el millor que s'ha fet a Catalunya" en educació, i que inclou retribucions per les colònies escolars, més recursos per a l'educació inclusiva, la simplificació de la burocràcia i la millora dels centres educatius.
"HUMANISME CRISTIÀ"
Respecte a la visita del papa Lleó XIV, s'hi ha mostrat molt il·lusionat pel que suposa avui el summe pontífex: "És un home que ha dit que no té por, que no té por ni de Trump, ni de ningú. I que ha fet una defensa tancada, més enllà de les conviccions religioses que cadascú pugui tenir, dels valors de l'humanisme cristià".
Preguntat per si preveu reunir-se amb ell, ha dit que vol "respectar totes les qüestions protocol·làries", ha recordat que ja van mantenir una audiència privada a l'octubre i s'ha mostrat confiat que trobaran un moment.
CRISI DE RODALIES
Sobre la situació de Rodalies, que aquest dissabte deixa de ser de franc després de la crisi que va començar al gener, ha dit que s'està "recuperant bé el servei", tot i que queda molta feina per fer.
En aquest sentit, ha dit que ha abordat amb el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, la creació d'"un espai de planificació i discussió" sobre noves infraestructures ferroviàries, també útil per a altres àmbits d'inversió.
NEGOCIACIONS AMB ERC
Sobre la negociació per als pressupostos a Catalunya, i preguntat per si la participació de la Generalitat en la gestió dels aeroports està sobre la taula de negociació, ha respost: "Hi ha una sèrie de qüestions que ens han plantejat, estem treballant en el compliment íntegre dels acords d'investidura amb ERC i em permetrà que sigui discret".
"Nosaltres som absolutament transparents amb els acords que aconseguim, no ens vam avergonyir dels acords que vam assolir. Ho dic en referència a d'altres que els aconsegueixen i l'endemà ja els matisen i els amaguen", ha afegit.
FINANÇAMENT AUTONÒMIC
També s'ha referit a les eleccions a Andalusia i al debat sobre el finançament autonòmic, i ha retret al candidat del PP, Juanma Moreno, que critiqui el model pactat entre el Govern central, el Govern i ERC: "Ell, en vuit anys, ha fet zero propostes".
Ha reivindicat que l'exvicepresidenta del Govern central i candidata del PSOE-A, María Jesús Montero, va ser la que va liderar les negociacions del que creu que és la millor proposta de finançament, i ha afegit: "No haig de demanar permís a ningú, per descomptat, per liderar a Espanya i per liderar a Europa".