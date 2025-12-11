Illa assegura que defensaran "fins al final" la flota pesquera catalana a Brussel·les

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 11 des. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que el Govern defensarà "fins al final" la flota pesquera catalana en les negociacions que han començat aquest dijous a Brussel·les i que determinaran les seves condicions de cara al 2026.
"Estem al costat de la flota catalana, referent en sostenibilitat. La defensarem fins al final", ha afirmat en una publicació a X recollida per Europa Press.
En el mateix missatge, Illa ha assenyalat que "el futur de la flota pesquera està en joc" i ha defensat que el Govern col·labora en les negociacions amb una posició valenta, rigorosa i basada en la justícia territorial.