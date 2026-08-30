Illa assegura que Catalunya té recursos per a un necessari "replantejament de l'àmbit educatiu"

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 30 ago. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que Catalunya té els recursos, i que en pot tenir més si s'aprova la reforma del model de finançament autonòmic, per "poder abordar de forma progressiva una millora substancial i un replantejament de l'àmbit educatiu", que veu fonamental per al seu futur, i en el qual assegura que el Govern treballa.
En una entrevista aquest diumenge a 'El Periódico de Catalunya' recollida per Europa Press, ha dit que l'educació requereix més recursos i una "relexió a fons" que es compromet a fer amb la mirada a mitjà i llarg termini i escoltant les aportacions de la comunitat educativa, però amb els peus al terra.
Ha apuntat, per exemple, a una reflexió sobre l'escola inclusiva, que creu que funciona però ha d'ajustar-se, i que ha d'haver-hi centres d'educació especial: "M'ho demanen moltes vegades les pròpies famílies. Hem de ser capaços, entre tots, de fixar els límits i els recursos per arribar a un acord".
Respecte a la convocatòria de vaga per a l'inici de curs i les reclamacions dels sindicats, ha reiterat el seu suport a la consellera d'Educació i FP, Esther Niubó, ha dit que escoltaran les visions i aportacions que siguin constructives i de sentit comú i ha demanat que es respectin "tots els drets: de vaga, d'educació i de mobilitat".
I sobre l'error a les proves Pisa, ha afirmat que Niubó donarà a conèixer el resultat de la investigació interna del Govern i les mesures corresponents els propers dies: "Ha estat un error que no es pot tornar a produir-se i l'obligació del Govern és prendre les mesures perquè no torni a passar i depurar responsabilitats si les hi ha hagut".
"CAP OBJECCIÓ" A REUNIR-SE AMB PUIGDEMONT
Sobre el model de finançament, ha reclamat per divendres que ve al Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) un debat serè sobre el tema: "És l'hora de la veritat per a tots", i que és partidari d'estudiar i intentar acordar propostes i aportacions que puguin fer-se.
Per aprovar-se al Congrés dels Diputats és necessari el concurs de Junts, i preguntat per si estaria disposat a reunir-se amb l'expresident de la Generalitat i líder del partit, Carles Puigdemont, si l'hi ho demanen, ha dit que sí: "M'he reunit amb el senyor Puigdemont i no tinc cap objecció en aquest sentit".
EL GOVERN ESPANYOL ESTÀ "A l'ALTURA" A CEUTA
Respecte a la crisi a Ceuta, ha dit que la resposta no pot ser l'egoisme sinó la solidaritat, i ha valorat que el Govern espanyol està "a l'altura de les circumstàncies" tenint en compte que han de defensar-se les fronteres i el marc legal, però no perdre mai de vida els valors humans i la dignitat de les persones.
Ha evitat pronunciar-se sobre si l'acció del Marroc la considera un atac híbrid: "No tinc tota la informació", però ha sostingut que la via ha de ser el foment de la cooperació amb el continent africà i que Europa ha d'accelerar en aquest sentit.
Preguntat per la nova proposició de llei de Junts de delegació de competències en immigració, ha dit que hi està a favor: "Jo no soc d'aquells que, quan hi ha un incendi, diuen 'que passi el Govern d'Espanya', sinó que Catalunya va i fa front a això. M'agradaria que tirés endavant i, si podem ajudar al fet que així sigui, ho farem".
LIDERATGE "CONSOLIDAT" DE SÁNCHEZ
També ha abordat la legislatura espanyola i, sobre la data de les properes eleccions generals, ha dit que Sánchez prendrà la decisió de convocar-les quan ho consideri oportú, i que ho farà "vetllant pels interessos del conjunt del país i també pels interessos d'una visió oberta i plural d'Espanya".
I sobre la possible successió de Sánchez al PSOE, ha respost: "Crec que és molt més pertinent plantejar-se un debat sobre la successió del senyor Feijóo que sobre el lideratge consolidat a Espanya i internacionalment del senyor Sánchez".
LA DIADA SE CELEBRARÀ EXTREMADURA
Finalment, Illa ha anunciat que, per primera vegada, la celebració de la Diada Nacional de Catalunya a la resta d'Espanya, que tradicionalment es feia amb un acte a Madrid els dies anteriors o posteriors a l'11 de setembre, es farà fora de la capital d'Espanya.
Serà a Extremadura els dies 16 i 17 de setembre: "Per subratllar la contribució de molts milers d'extremenys a Catalunya i de molts catalans d'origen extremeny. La idea és fer-ho aquest any a Extremadura i l'any que ve a un altre territori".