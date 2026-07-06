Illa assegura que Catalunya ha organitzat "el millor Grand Départ de la història del Tour"

BARCELONA 6 jul. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que Catalunya ha organitzat "el millor Grand Départ de la història del Tour" de França, després de celebrar-se la tercera etapa de la prova ciclista aquest dilluns, l'última en sòl català, entre Granollers (Barcelona) i Els Angles (França).
"Podem dir amb orgull que el millor Grand Départ de la història del Tour ha estat el de Catalunya. Barcelona, Tarragona i Granollers han demostrat al món la nostra capacitat d'organització, la passió per l'esport i la força d'una Catalunya imparable", ha expressat en un missatge a X recollit per Europa Press.
Illa ha assistit i ha qualificat d'"espectacular" l'ambient en la sortida de la tercera etapa des de Granollers, i ha donat les gràcies als voluntaris i a tothom qui ha fet possible el pas del Tour per Catalunya i ha desitjat sort als equips en el que resta de competició.