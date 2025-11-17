Illa assegura que cal regular per desconcentrar i desestacionalitzar el turisme

BARCELONA, 17 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha subratllat la necessitat de regular el turisme per desconcentrar-lo, desestacionalitzar-lo, diversificar-lo i evitar-ne les externalitats negatives.
Ho ha dit aquest dilluns en la inauguració del Fòrum Barcelona, en la qual també han participat el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu; l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i el president de Grupo Hotusa, Amancio López.
Illa ha assenyalat que "un sector que ha tingut tant èxit necessita ser regulat, com gairebé tots els sectors, però especialment aquest".
Ha assenyalat que les principals externalitats negatives estan en l'ús extensiu de l'espai públic, l'habitatge o la seguretat, i que "han de ser corregides des de les institucions".
Per això, ha recordat que el Govern està preparant una nova llei de turisme, que no s'enfocarà com un fre, sinó com "una manera de protegir la prosperitat del sector a curt i mitjà termini".
IMPACTE ECONÒMIC
Illa ha assegurat que el Govern "està a favor del turisme. Punt i final", ja que és, segons ell, una part important de l'economia.
Ha recordat que el sector aporta el 12% del producte interior brut (PIB) català i dona feina a mig milió de persones, i que, fins al setembre, Catalunya va acollir 16 milions de visitants.
D'altra banda, ha subratllat la necessitat que la prosperitat que genera el turisme sigui compartida, ja que "un país excel·lent per al turisme, ha de ser excel·lent en condicions de vida per als seus residents".
Ha afegit que "això no es pot fer de manera homogènia", ja que les condicions a Barcelona no són les mateixes que a la costa, l'interior o els Pirineus.