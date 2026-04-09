Illa assegura que Barcelona i Catalunya tornen a ocupar un "lloc rellevant" a Europa i al món

BARCELONA, 9 abr. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat aquest dijous que Barcelona i Catalunya tornen a ocupar "un lloc rellevant en la discussió pública" d'Europa i internacional, cosa que l'omple d'orgull, i en què el Govern pot oferir la seva contribució.
Ho ha dit en la recepció que ha ofert al Palau de la Generalitat als participants de l'European Pulse Forum, una trobada que se celebra aquest dijous i divendres a Barcelona organitzada per 'Politico' i el gabinet d'incidència pública beBarlet, i que reuneix líders polítics i econòmics per debatre sobre el context global i el paper d'Europa.
Illa ha vinculat aquesta rellevància al fet que aquesta setmana s'acull aquest fòrum, i a més la setmana vinent Barcelona serà seu de la primera Global Progressive Mobilisation, una trobada de líders progressistes que encapçalarà el president espanyol, Pedro Sánchez, i reunirà presidents i primers ministres progressistes i altres dirigents espanyols, europeus i mundials; a més de la cimera bilateral Espanya-Brasil.
"Tenim un mes d'abril i maig intensos", ha dit el president, la qual cosa s'afegeix a la visita del papa Lleó XIV amb motiu de la culminació de la torre de Jesús de la Sagrada Família de Barcelona i el centenari de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí.
Ha celebrat acollir esdeveniments d'alt nivell i amb intervencions rellevants, perquè ajuden a reflexionar, però també a actuar: "Perquè la reflexió ha d'anar seguida de l'actuació, no ens podem quedar només en la pura reflexió", ha defensat.
Per tot plegat, ha apostat per reafirmar el compromís i la vigència del projecte europeu i dels seus valors, un projecte que ha definit com exitós, i que és necessari "en un món accelerat, i moltes vegades esbojarrat".