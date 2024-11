Illa assegura que animarà a Sánchez a presentar-se a la reelecció al 2027

S'obre a reunir-se amb Puigdemont "quan sigui el moment", però no en el seu viatge d'aquesta setmana a Brussel·les

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que animarà a Sánchez a presentar-se a la reelecció en 2027: "Crec que està fent un bon treball".

"Si es fa una anàlisi objectiva de com han anat les coses en aquests últims 6 anys a Espanya, crec que es pot fer un balanç no triomfalista però sí positiu, en circumstàncies molt difícils", ha dit en el 'Fòrum d'Avantguarda' a l'Auditori MGS de Barcelona, on li han entrevistat els periodistes Ramon Rovira (Grup Godó), Lola García (La Vanguardia) i Jordi Vaig bastar (Rac1).

Illa ha apuntat que l'economia ha funcionat i ha afirmat que Sánchez ha abordat la qüestió territorial, particularment a Catalunya "amb mirada llarga i amb determinació".

"M'agradaria que es tornés a presentar. Si m'ho pregunta, li diré que avanci", ha afegit.

REUNIÓ AMB PUIGDEMONT

Preguntat per si aquesta setmana, en el seu viatge a Brussel·les, té previst reunir-se amb l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, Illa ha respost que es reunirà amb ell "quan sigui el moment", però no aquesta setmana.

Illa ha sostingut que ara no és el moment perquè "hi ha moltes qüestions que s'han de resoldre", i ha assegurat que a ell li hauria agradat reunir-se amb Puigdemont a Catalunya, després del que ha desitjat que s'apliqui la llei d'amnistia al més aviat possible perquè pugui tornar.

En ser preguntat per si el moment de la trobada amb Puigdemont serà a Brussel·les o a Catalunya, el president català ha respost: "Ja veurem", i ha insistit que hauria volgut reunir-se amb ell el dia de la seva sessió d'investidura, el 8 d'agost, quan Puigdemont va participar en un acte a Barcelona i després va fugir a Bèlgica.

"ERROR GREU" DEL PP AMB RIBERA

El president català ha assegurat que és un "error greu, gravíssim" barrejar qüestions com la gestió de la DANA i el nomenament de la vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, com a vicepresidenta de la Comissió Europea, en ser preguntat per la negativa del PP a votar a favor d'aquest nomenament.

"Veig molt mal que es barregin qüestions de política nacional amb qüestions europees. És una qüestió de mirada llarga i saber no barrejar llibretes", ha afirmat Illa, que ha sostingut que la UE no pot permetre's tenir un govern sense constituir al desembre després de la victòria de Donald Trump en les eleccions dels Estats Units.

Ha instat als populars a tenir "una mínima altura de mires, que no fa tant la tenia tothom" per permetre que Ribera es converteixi en comissària europea.