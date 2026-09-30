Illa assegura als Comuns que les sancions per incomplir la llei d'habitatge seran "contundents"

David Zorrakino - Europa Press
Diu que la voluntat del Govern en compra especulativa és "ser, un cop més, pioners"
BARCELONA, 30 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat aquest dimecres als Comuns que incomplir la llei d'habitatge a Catalunya no sortirà de franc, i ha afirmat que les sancions seran "contundents".
"Quan hi hagi l'expedient incoat i hi hagi la sanció hi recorreran en contra, perquè algunes sancions picaran. No sé si està l'expedient en una posició en la qual jo en pugui desvelar les quanties, i no ho vull fer, no vull cometre cap... però algunes picaran", ha dit en el torn de rèplica a la líder dels Comuns, Jéssica Albiach, durant el debat de política general al Parlament.
Illa ha insistit que no li "tremolaran les cames" en l'àmbit de l'habitatge i ha destacat que Catalunya és la comunitat que més està fent en aquesta línia amb la mirada també posada en el que fa l'entorn europeu.
La prova, ha dit, és la proposició contra la compra especulativa d'habitatge que va acordar el Govern amb els Comuns, la qual s'ha d'adaptar a les observacions del Consell de Garanties Estatutàries: "El que no podem fer és fer una normativa que no tingui solidesa ni rigor".
En aquest sentit, ha afirmat que la voluntat del seu executiu en l'àmbit de la compra especulativa d'habitatge és "ser, un cop més, pioners i anar per davant de tothom".
RODALIES I "COMBAT" CONTRA L'EXTREMA DRETA
Entre altres qüestions, després de la intervenció d'Albiach, Illa ha admès que a Rodalies no s'està "on s'ha d'estar", però ha destacat les actuacions per millorar el servei ferroviari perquè els trens arribin a temps i s'ofereixi informació correcta als usuaris.
I ha conclòs que és important compartir amb els Comuns i altres grups de la cambra el "combat contra les posicions d'extrema dreta que aporten destrucció, reculada i involució al món".