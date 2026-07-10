Illa i Aragonès destaquen que la Generalitat i les institucions tinguin una "visió inclusiva"

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 10 (EUROPA PRESS)
El president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'expresident Pere Aragonès han destacat que la Generalitat i les institucions tinguin una "visió inclusiva" davant un moment global en el qual consideren que es qüestiona la democràcia i Illa ha remarcat que va veure en el mandat del republicà un concepte no patrimonial de la Generalitat.
Ho han dit en l'acte de lliurament del fons de l'expresident Aragonès a l'Arxiu Nacional de Catalunya (ANC), al costat de la directora de l'arxiu, Pilar Cuerva, i la consellera de Cultura, Sònia Hernández, un acte que tots dos han qualificat de normalitat, solidesa i transparència institucional.
Illa ha definit la Generalitat com una peça clau dels fonaments institucionals de l'autogovern de Catalunya i ha agraït a Aragonès el seu sentit institucional amb el traspàs "modèlic" de la documentació durant el canvi de presidència (tant en qüestions economicofinanceres com estratègiques i de decisions pendents de prendre) i en el que defineix un concepte no patrimonial de la seva gestió al capdavant del Govern.
El socialista ha defensat que hi hagi línies de continuïtat entre els diferents executius i, en el cas de la legislatura actual, ho ha exemplificat en el Pacte Nacional per la Llengua o la llei de l'estatut del municipi rural: "És normal que passi, i és bo que passi".
Illa també ha agraït a Aragonès la documentació "ben preparada i treballada" i també la conversa que van tenir durant la sessió de traspàs, la qual es va allargar durant diverses hores, en la qual explica que el republicà li va comentar i subratllar la seva visió.
ARAGONÈS
Aragonès ha qualificat de "necessitat" que les institucions siguin inclusives i la Generalitat com l'expressió de la voluntat d'autogovern de Catalunya.
Ha expressat que governar la Generalitat és "l'honor més gran" que un ciutadà de Catalunya pot tenir i s'ha mostrat molt honorat de donar la documentació de la seva etapa al capdavant de l'executiu català.
"La història de la Generalitat de Catalunya és una història absolutament indissociable de la lluita per la llibertat del nostre país", ha dit.
El republicà ha agraït la feina de l'Arxiu Nacional de Catalunya (ANC) i l'ha definit com un dels arxius d'institucions de govern subestatals d'Europa "més accessibles".
VISIÓ DE LA NACIÓ
Illa ha insistit en una projecte col·lectiu del concepte de nació "naturalment amb visions diferents" però amb un nivell mínim d'inclusivitat en què tota la ciutadania s'hi pugui sentir partícip.
Aragonès, per la seva banda, ha apostat per continuar preservant la idea de "Catalunya com un sol poble", com una comunitat entre persones que es reconeix a si mateixa igual en drets i deures sota un projecte col·lectiu.
"Una nació és un conjunt de persones que comparteixen un projecte col·lectiu i també ho fan d'una llengua, una cultura, que en cada moment del temps és diferent, però no s'entendria la voluntat d'autogovern i llibertat del poble català demostrada al llarg dels segles, per tant la història de la Generalitat, sense una societat cohesionada al voltant d'una idea d'un nosaltres compartit".