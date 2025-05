Illa apunta a la intervenció dels jutges per decidir si un menor ha d'ingressar als centres de la Dgaia

Creu que els anteriors responsables han "intentat fer bé les coses"

BARCELONA, 22 maig (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha apuntat aquest dijous a la possibilitat que els jutges intervinguin en la decisió de si un menor ha d'ingressar en un centre de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (Dgaia).

"Podem veure si s'ha de fer un mecanisme de decisió més col·lectiu, fins i tot si ha d'intervenir en algun cas un jutge per decidir-ho. Són decisions molt dures i en les quals la persona que les ha de prendre, el servidor públic que les ha de prendre, té molta responsabilitat", ha dit aquest dijous durant una roda de premsa organitzada pel 'Diari de Barcelona'.

Ha sostingut que el Govern ha estat treballant en el pla de reforma de la Dgaia des de fa temps, en les seves paraules, i ha assenyalat que actualment aquestes decisions les pren un funcionari: "Qui decideix que un menor ha d'anar a un centre i, per tant, diguem-ne, no ha de tenir la tutela dels seus progenitors? En alguns casos, ara ho decideix un funcionari".

Ha valorat que és una decisió difícil i que no es pot comparar amb l'atorgament d'una llicència d'obres o a la concessió o denegació d'alguna ajuda, sinó que té molta més transcendència perquè, textualment, té efectes en els drets dels pares i les famílies.

RESPONSABILITATS

Illa ha subratllat que l'enfocament del Govern està posat a solucionar i transformar la Dgaia, i que per fer-ho, "tot i que de vegades és inevitable en tota acció política", en aquest assumpte no es mourà per 'tacticismes'.

"Tot responsable del Departament de Drets Socials i de la Dgaia ha intentat fer bé les coses. Ho crec sincerament. I no eren del meu partit polític. No crec que ningú no hagi volgut que això passés", ha afirmat.

Sobre possibles responsabilitats en els presumptes casos d'irregularitats o el de la menor tutelada abusada, ha expressat que arribaran fins al final i que "si apareix algun tipus de responsabilitat o res mal fet", ho diran, cosa que farien, ha assegurat, si també fos del seu partit polític.