Illa aposta perquè "Catalunya ajudi a millorar Espanya" i defensa el finançament propi

Fixa ERC i els Comuns com a interlocutors prioritaris però estén la mà a altres partits



BARCELONA, 25 ago. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha marcat com a objectiu del seu mandat que "Catalunya ajudi a millorar Espanya", i ha defensat un finançament català propi com una reforma legal que encaixa en la Constitució espanyola i que servirà per millorar serveis públics.

Així s'ha expressat Illa, en la seva primera entrevista com a president català, publicada aquest diumenge per 'La Vanguardia' i recollida per Europa Press, en la qual ha reivindicat que la millor solidaritat amb la resta dels ciutadans espanyols és fer polítiques que millorin l'educació, la sanitat i la seguretat.

"Buscarem els camins i maneres de fer-ho efectiu. És el meu compromís. No serà senzill. Hi ha gent aquí i fora d'aquí que fa molt soroll amb aquest tema. Però voldria convidar a tenir un enfocament constructiu, a sumar-se a un plantejament de Catalunya que és solidari", ha destacat.

Illa ha opinat que Catalunya ha de tornar a liderar econòmicament Espanya i ser una de les regions líders a Europa en generació de prosperitat, i ha fixat el context actual com un moment de canvis "molt rellevants" a nivell tecnològic, geopolític, econòmic i mediambiental que exigeix, diu, actualitzar les formes de les últimes dècades.

"Tenim les capacitats, el teixit industrial i financer per fer-ho. I el govern que presideixo ha d'acompanyar en aquest procés de situar Catalunya en l'avantguarda de la generació de prosperitat a Espanya", ha apuntat.

ACORDS AMB ERC I ELS COMUNS

Sobre els acords d'investidura pactats amb ERC i els Comuns, ha dit que són pactes "molt reflexionats, molt sòlids i positius per al país", i que suposen un primer pas d'una legislatura que, al seu parer, serà profitosa.

Ha assegurat que serà fidel als acords amb ERC i els Comuns, a qui marca com a interlocutors prioritaris i preferents perquè "són els que han possibilitat el desbloqueig a Catalunya", si bé ha obert la porta a dialogar amb altres formacions excepte, textualment, les que practiquen discursos d'odi.

EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA

Quant a l'execució pressupostària del Govern central a Catalunya, Illa ha detallat que l'acord amb ERC contempla la creació d'un consorci per executar les inversions, una mesura que qualifica d'"interessant" i que, apunta, li donarà continuïtat.

Amb això, ha subratllat que l'aeroport de Barcelona és una infraestructura clau per a l'economia catalana i aquest estiu, al seu parer, està arribant al límit de la seva capacitat, per la qual cosa n'ha defensat millora "amb un respecte escrupolós amb el medi ambient".

Així mateix, ha dit que farà una auditoria en el Govern "no tant per aixecar catifes, sinó per diagnosticar en què es pot millorar" dins de l'executiu català després del traspàs del govern de l'expresident Pere Aragonès.