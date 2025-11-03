Illa aposta per simplificar l'administració però avisa de possibles "fracassos" si es desregula

BARCELONA, 3 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat aquest dilluns una reforma molt contundent de l'administració, però que no ha de passar per l'eliminació de normes o la desregulació: "Quan es desregula ens trobem amb fracassos enormes", ha alertat.
Ho ha dit en l'acte de lliurament de l'informe del Comitè d'Experts de la Reforma de l'Administració (CETRA), al Palau de la Generalitat, juntament amb el president del Parlament, Josep Rull, el conseller de Presidència, Albert Dalmau, el president del CETRA, Carles Ramió, i altres membres del Govern i diputats del Parlament.
Ha definit la proposta de simplificació de l'administració com una demanda transversal, tot i que ha defensat la permanència de normes i regles en "una societat complexa, madura i moderna" com la catalana.
El president ha afirmat que el seu govern està accelerant un procés que ja han treballat "amb més o menys encert" altres governs anteriors, i ha advertit que un cop estiguin aplicant les mesures proposades pel CETRA no tot anirà perfecte, sinó que l'administració necessita un procés de reforma constant i continu.
Ha reivindicat la millora de l'administració com un reconeixement als servidors públics, i ha apostat per comptar amb la millor tecnologia possible a la Generalitat, però que estigui al servei de l'"interès general, del bé comú".
Per a l'èxit de la reforma, ha advertit, es requerirà el consens dels grups parlamentaris en alguns aspectes, i ha dit que és una qüestió de país en què cada part tindrà el seu mèrit per aconseguir-ho: "Si surt bé, serà tot el país que tirarà endavant".
ADAPTAR ELS RITMES DEL PARLAMENT
Per la seva banda, Rull ha optat pels grans consensos com la manera de fer avançar Catalunya, i ha advertit que "massa sovint" elements que considera bàsics es modifiquen cada vegada que canvia el Govern.
Ha situat com un repte pendent consolidar el prestigi de les institucions i la seva vinculació amb la ciutadania, en un moment, ha dit, en què l'antipolítica assola el conjunt d'Europa: "I també hi ha el risc que assoli el nostre país", ha alertat.
Ha defensat agilitzar els procediments legislatius per adaptar els ritmes del Parlament als de la societat: "No pot ser que una llei promoguda en forma de projecte de llei triguem pràcticament un any i mig o dos anys a aprovar-la", ha assenyalat.
A més a més, ha considerat necessari omplir de contingut l'autogovern de Catalunya, en les seves paraules, i ha advertit que en els últims anys el Parlament "no ha legislat en la intensitat que corresponia davant els nous reptes que té la societat".
ALBERT DALMAU
Al seu torn, Dalmau ha afirmat que hi ha un ampli consens en la necessitat de reformar l'administració, i que el debat no és nou, sinó que s'obre "any rere any, elecció rere elecció", però ha assegurat que aquesta ha de ser la legislatura en què es passi de les paraules als fets.
"Encara és massa difícil obrir una empresa a Catalunya, fer un tràmit amb l'administració, poder complir amb la paperassa per part d'un pagès o un pescador", ha assenyalat, i ha afegit que l'administració s'ha tornat complexa per als qui hi treballen, els que s'hi relacionen i els qui la dirigeixen.
Es tracta d'una reforma, ha dit, que posa en valor els serveis públics en un moment en què hi ha moviments que "en promouen el desmantellament", eliminant regulacions i tancant institucions, cosa que, a parer seu, genera més desigualtat social i malestar i compromet la convivència.
Finalment, ha fet una crida als grups parlamentaris per assolir els consensos perquè tirin endavant les propostes, que han de tenir efecte en les pròximes dècades, i no tan sols aquesta legislatura: "L'administració no és del Govern, és de tothom i per això requerim aquests amplis consensos".
CARLES RAMIÓ
Ramió ha sostingut que plantejar-se una reforma de l'administració és políticament molt complicat i arriscat per part de l'executiu, i ha assegurat que el CETRA "no ha estat la típica comissió d'experts d'uns quants acadèmics que fan propostes maximalistes, fins i tot utòpiques", sinó que han fet propostes concretes, algunes de les quals ja estan en marxa.
Ha dit que els anteriors intents de reforma han estat "clarament decebedors", per la qual cosa les seves propostes permetran als ciutadans notar-ne les millores, i ja han aconseguit que el gran transatlàntic que és la Generalitat, en les seves paraules, s'hagi començat a moure.