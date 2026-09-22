Illa aposta per prohibir l'ús de la IA a les escoles fins als 14 anys i fomentar la lectura

Apunta a canvis legals per convertir en llei les recomanacions de l'informe de la Generalitat
BARCELONA, 22 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha optat per prohibir l'ús de la intel·ligència artificial (IA) als centres educatius de Catalunya fins als 14 anys, amb l'objectiu de combatre l'"addicció a les pantalles" i fomentar la lectura.
En una entrevista a Rac1 aquest dimarts, el president s'ha referit a la guia elaborada per la Generalitat que alerta que l'ús de les pantalles està provocant danys irreversibles als menors, motiu pel qual ha demanat una "reflexió profunda".
Ha dit que la clau és el concepte de benestar digital, que passa per fer un bon ús de les tecnologies i les pantalles i buscar un "equilibri perquè els avantatges siguin superiors als riscos i no generin addicció".
CANVIS LEGALS
Segons Illa, la limitació fins als 14 anys és l'adequada segons els experts: "El Govern segueix i seguirà sempre criteris científics, evidència científica", i ha apostat per reforçar els hàbits lectors deixant de banda les pantalles.
"No pot ser que aquesta addicció a les pantalles, aquest ús excessiu, faci que els nois del nostre país no tinguin contacte amb Rodoreda, amb Joanot Martorell, amb Cervantes, amb Llull, no coneguin la lectura, no s'habituïn a llegir", ha reflexionat el president.
I ha apuntat a canvis legals per seguir les recomanacions de l'informe: "La nostra idea és, com més aviat millor, però també amb serenor i de la manera més consensuada possible, convertir-ho, tot el que estigui en l'àmbit de les nostres competències, en llei", tot i que ha descartat, per exemple, restriccions per a adults.