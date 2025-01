Illa aposta per pactes amplis en protecció i seguretat: "És la base de la llibertat i la igualtat"

BARCELONA 28 gen. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha instat aquest dimarts els partits polítics al Parlament a que dialoguin i arribin a acords en matèria de protecció i seguretat perquè "és la base de la llibertat i la igualtat".

Ho ha dit en el debat general sobre la prevenció i la gestió de les emergències celebrat a la cambra catalana a petició de Junts, en què ha demanat donar "una lliçó de serenor en aquests temps de soroll", alhora que ha demanat ser autoexigents per tenir servidors públics més coordinats i amb més recursos.

"Els representants públics hem de fer el que ens toca, que no és altra cosa que solucionar problemes i no generar-los, per estar a l'alçada del que ens demanen a peu de carrer i poder fer front als grans reptes de seguretat i emergències d'avui i demà", ha expressat Illa.

Com a prioritats en matèria de seguretat i emergències, Illa ha situat tenir més servidors públics amb millors recursos adaptats als nous reptes; augmentar la col·laboració entre administracions i cossos de seguretat i emergències; tenir més capacitat d'anticipar-se a les contingències, i més exigència per arribar a acords amb la resta dels partits.

Illa ha desitjat que el debat general sobre emergències "es tradueixi en les millors propostes i les millors polítiques públiques" perquè tots, textualment, puguin millorar la gestió d'emergències i la política de protecció dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya, apunta.

OPERATIUS CONTRA LA DROGA

Així mateix, Illa ha felicitat els cossos i forces de seguretat per les últimes operacions contra el tràfic de drogues dutes a terme a Catalunya, i ha advertit que el Govern no permetrà que en territori català actuïn les xarxes internacionals de tràfic de drogues.

"Som i serem implacables. Els Mossos i la resta de policies estan fent una bona feina. A Catalunya, senyors diputats i diputades, no hi ha impunitat. A Catalunya, senyors diputats i diputades, qui la fa la paga", ha insistit.