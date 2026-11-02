Illa aposta per mantenir l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid durant la remodelació

BARCELONA, 2 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha mostrat partidari de mantenir el servei de la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid mentre es facin les obres de renovació "afectant el mínim possible el servei" si es manté la seguretat.
Així ho ha manifestat aquest dilluns en una entrevista a la Cadena Ser recollida per Europa Press, en la qual ha dit que s'han de fer les inversions i renovacions que calgui, amb criteris de màxima seguretat, "però també afectant el mínim possible el servei".
Illa ha defensat l'actuació del ministre de Transports, Óscar Puente, en l'accident ferroviari d'Urda (Toledo), i també la de la resta de l'executiu, però ha recollit les paraules del president espanyol, Pedro Sánchez, que no és assumible que es produeixin dos accidents ferroviaris d'aquesta magnitud en un any: "A partir d'aquí, s'ha de veure què poden fer el govern i l'Estat per millorar la situació".
Sobre el traspàs de les competències de la primera línia de Rodalies a la Generalitat, ha subratllat que "les prioritats són les mateixes" que abans de l'accident d'Urda.
Ha precisat que el Ministeri de Transports està centrat en la gestió de la tragèdia, però que l'esquema de treball es manté inalterat: "Creiem que és el que s'ha de fer, actuar sobre la governança, aproximant-la en matèria de Rodalies a Catalunya".
BLOCUS
Illa també s'ha referit al fenomen Blocus, que el dissabte 24 d'octubre es va saldar amb més de 130 detinguts per greus aldarulls a Barcelona i que va obligar a desplegar un dispositiu policial dissabte passat per evitar nous aldarulls.
En aquest sentit, ha assegurat que ha donat instrucció als serveis jurídics perquè estudiïn la responsabilitat de les plataformes i dels seus directius en les convocatòries: "No seran espais d'impunitat" per convocar la ciutadania a cometre actes delictius.
Ha subratllat que el Govern farà tot el que pugui per responsabilitzar-los-en jurídicament, tant les empreses com els directius, ja que les plataformes tenen la responsabilitat no només d'impedir aquestes convocatòries, sinó d'informar qui hi ha al darrere.