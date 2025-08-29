Illa aposta per impulsar un canvi en la política forestal de Catalunya: "Hi ha massa bosc"

ARNES (TARRAGONA), 29 (EUROPA PRESS)
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha apostat aquest divendres per impulsar des del Govern un canvi de mentalitat en la política forestal de Catalunya, després dels incendis que va patir el mes de juliol, i les conseqüències que hi ha hagut després dels de l'oest d'Espanya: "Els ciutadans creuen que hi ha poc bosc a Catalunya. No, hi ha molt bosc. És més, hi ha massa bosc".
Ho ha dit durant la seva intervenció inicial davant dels mitjans abans de començar la reunió que el Govern celebra aquest divendres i dissabte a Arnes (Tarragona), a l'inici del curs polític, i ha avançat que el Govern treballarà "en profunditat" en aquest canvi de mentalitat.
Ha aplaudit la iniciativa del president del Govern central, Pedro Sánchez, d'impulsar un Pacte d'Estat en aquesta matèria, i ha dit que analitzaran que contribucions pot fer Catalunya al mateix, reivindicant la lleialtat institucional i criticant el "ping-pong competencial" que, al seu parer, s'ha vist durant aquest estiu.