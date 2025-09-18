Illa aposta per "generar impacte a Europa i el món" en la inauguració del Campus Hipra a

Assegura que genera "prosperitat econòmica, social i, sobretot, sanitària"
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha apostat aquest dijous per "generar impacte a Europa i el món" treballant conjuntament entre administració, companyies, entitats, centres de recerca i universitats, segons ha dit durant la inauguració del nou Campus Hipra a Aiguaviva (Girona).
Illa ha assegurat que inversions com el Campus generen "prosperitat econòmica, social i, sobretot, sanitària" i ha afirmat que invertir en recerca permetrà contribuir a la salut que és, textualment, el més important.
JORDI HEREU
El ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha apuntat que les estratègies europees del futur requeriran espais i capacitats com el nou Campus, "que es presenta com una estructura de resiliència biotecnològica de cara al futur".
Ha assegurat que Espanya compta amb un ecosistema industrial "sòlid i competitiu" que ofereix àmplies oportunitats per a la inversió en sectors estratègics, incloent el farmacèutic.
El ministre també ha celebrat que les 3 empreses a la Unió Europea per fabricar vacunes basades en proteïnes en cas d'una nova emergència de salut pública --Hipra, CZ Vaccines i Laboratorio Reig Jofre-- siguin espanyoles.
EL NOU CAMPUS
El Campus Hipra és una extensió de la seu central de la companyia a Amer (Girona) i tindrà una superfície de 114.000 metres quadrats, amb una inversió material prevista superior als 500 milions d'euros.
La fase 1 del projecte, ja completada, comprèn 28.000 metres quadrats construïts, distribuïts en edificis destinats a producció, àrea corporativa i recerca i desenvolupament, dels quals 7.500 es dediquen específicament a R+D en salut animal i humana.
Hipra calcula que, un cop acabat, el Campus arribi als 1.000 llocs directes de feina i els més de 2.000 llocs indirectes, que se sumaran als més de 400 actuals i als 2.700 que hi ha a la província de Girona i a les 40 filials que l'empresa té arreu del món.
El president i CEO d'Hipra, David Nogareda, ha explicat que l'objectiu és convertir el Campus Hipra en "un dels principals hubs biotecnològics d'Europa", i que l'entenen, en les seves paraules, com un ecosistema on s'integren ciència, tecnologia, estratègia i sostenibilitat.