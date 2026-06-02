Illa aposta per augmentar la "coordinació horitzontal" i la col·laboració entre autonomies

"Catalunya no demanarà permís per liderar, farà les seves propostes respectuoses"
BARCELONA, 2 juny (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que la "coordinació horitzontal" és un aspecte que s'ha treballat poc a Espanya, i ha apostat per augmentar la col·laboració entre les comunitats autònomes.
Ho ha dit aquest dimarts durant la sessió 'Espanya, territori i lideratge: La visió dels presidents autonòmics' en la 41a Reunió Cercle d'Economia al Palau de Congressos de Catalunya, a Barcelona, al costat del president de la Xunta de Galícia, Alfonso Rueda, i el lehendakari, Imanol Pradales.
Illa ha apostat perquè les comunitats autònomes amb interessos compartits "bé sigui per veïnatge geogràfic, bé sigui per model econòmic, bé sigui per formar part de comunitats històriques", treballin molt més horitzontalment del que s'ha fet fins ara.
CATALUNYA, "ACCELERADOR" DEL MODEL AUTONÒMIC
"Catalunya estarà en això, almenys, mentre jo tingui la responsabilitat de dirigir-la. Estarà com a accelerador d'aquest model, com a protector" davant els qui volen involucionar i desmuntar, ha dit, l'estat de les autonomies.
Així, ha sostingut que treballarà per protegir i desenvolupar el model autonòmic i perquè la "diversitat i pluralitat d'Espanya expressi tota la seva riquesa a través d'un model" que ha funcionat bé, a parer seu, durant els darrers 50 anys.
Ha afirmat que imagina en 20 anys un estat autonòmic espanyol formant part d'una Europa federal "amb els recursos suficients per poder desenvolupar" les seves competències, i també desenvolupant més la coordinació vertical al costat del Govern central a través de les conferències de presidents.
"Catalunya no demanarà permís per liderar, farà les seves propostes respectuoses pensant en el bé comú", i ha conclòs que és compatible pensar que ningú no es quedi enrere amb no posar traves al desenvolupament.