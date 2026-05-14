Illa aposta des de Califòrnia per que Catalunya lideri la propera dècada "sense demanar permís a ningú"

ARNAU CARBONELL - GENERALITAT
BARCELONA, 14 (EUROPA PRESS)
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha apostat aquest dijous des de Califòrnia (Estats Units) per que Catalunya lideri la propera dècada "sense demanar permís a ningú" i es tregui els complexos de sobre després de la trobada que ha mantingut amb catalans que han fundat o treballen en start-ups tecnològiques presents en Silicon Valley.
"Reforcem els vincles entre Catalunya i Califòrnia en matèria d'investigació i salut", ha dit Illa, que ha assegurat que ha vist molt talent català als Estats Units i on ha destacat que s'inaugura una dècada positiva per a Catalunya liderant la tecnologia amb noves tecnologies i aprofitant el talent format a Catalunya, segons assenyala el Govern en un comunicat.
ESTUDIANTS DE STANFORD
El president català ha explicat que ha mantingut "discussions molt interessants" amb estudiants de la Universitat de Stanford i amb professionals catalans que ocupen posicions rellevants en empreses tecnològiques sobre la necessitat de posar la intel·ligència artificial al servei del bé comú i de l'interès general.
Amb els estudiants, Illa ha exposat els eixos de l'acció del Govern enfront de la situació geopolítica actual i la revolució tecnològica i climàtica, defensant un executiu "pro ciència i pro tecnologia" al servei del bé comú.
Ha destacat la prioritat del Govern per fer front al repte de l'habitatge i ha detallat les polítiques impulsades per facilitar el seu accés.
Illa, acompanyat del conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, i de la consellera d'Investigació i Universitats, Núria Montserrat, ha fet un "balanç positiu" del viatge i ha agraït la labor de la Delegació del Govern als Estats Units, de l'oficina d'ACCIÓ i de la Cambra de comerç de Barcelona.
SANT JOAN DE DÉU
El mandatari català ha visitat el Stanford Mussallem Center for Biodesign (centre líder en innovació en pediatria a nivell mundial) per conèixer de primera mà la col·laboració que l'Hospital Sant Joan de Déu (Barcelona) té amb aquest centre.
Des de 2020, Stanford Biodesign i l'Hospital Sant Joan de Déu col·laboren amb el programa 'Impact4kids' (amb el finançament del Govern), que és el primer programa de cooperació transatlàntica entre els ecosistemes innovadors d'Estats Units i Catalunya.
El seu objectiu és promoure projectes innovadors centrats en la salut pediàtrica i maternal, desenvolupant solucions tecnològiques "rupturistes" com a dispositius metges, biotecnològics, de salut digital i serveis sanitaris i aglutina a 52 entitats i 110 grups de recerca dels diferents àmbits de l'ecosistema: sanitat, investigació, indústria, administració pública i societat civil.
ACORDS AMB EL BSC
El president Illa ha acompanyat a la signatura de dos acords de col·laboració del Barcelona Supercomputing Center (BSC) amb dos de les empreses tecnològiques capdavanteres de Silicon Valley.
D'una banda, ha signat un acord amb Supermicro (una de les majors empreses tecnològiques especialitzada en solucions informàtiques d'alt rendiment) per potenciar el lideratge europeu en intel·ligència artificial i, d'altra banda, el BSC ha ampliat la col·laboració amb NVIDIA (empresa líder en intel·ligència artificial) amb la signatura d'un nou acord en un àrea clau com el desenvolupament de solucions tecnològiques sobiranes europees.