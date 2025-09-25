Illa aplaudeix que Sánchez vulgui optar a la reelecció: "Hi ha Pedro Sánchez per estona"

BARCELONA 25 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha aplaudit la voluntat expressada pel president del Govern central, Pedro Sánchez, de tornar-se a presentar a unes eleccions generals: "El meu pronòstic és que hi ha Pedro Sánchez per estona".
Així s'ha pronunciat en unes declaracions aquest dijous a Londres, on està de visita oficial i s'ha reunit aquest dijous amb directius catalans d'algunes empreses.
Illa ha assegurat que ha rebut molt positivament l'anunci de Sánchez i el fa "molt feliç", i ha assenyalat que és bo per a Espanya, per a Catalunya i per a Europa, textualment.