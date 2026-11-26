BARCELONA, 26 nov. (EUROPA PRESS) -
El PSC ha apel·lat aquest dijous al vot de les dones en les eleccions generals, perquè els drets conquerits en matèria d'igualtat no retrocedeixin: "Cada dret que tenim avui el va guanyar una dona que va anar a votar", ha afirmat el president de la Generalitat i primer secretari dels socialistes catalans, Salvador Illa.
El partit ha organitzat aquest dijous un acte monogràfic sobre els drets de les dones amb motiu del 25 de novembre, el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones, i ha alertat sobre l'impacte que un Govern de PP i Vox pugues tenir sobre els avanços en els drets de les dones.
Han participat la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz; la cap de llista al Senat, Raquel Sánchez; la número 2 de la candidatura del PSC per Barcelona, Eva Granados; l'eurodiputada i exministra d'Igualtat, Leire Pajín, i la número 1 per Tarragona, Ione Montalvo, entre altres.
Han posat el focus, principalment, en la igualtat i els drets en l'àmbit laboral; en la cultura i la memòria, i en la salut i els drets sexuals i reproductius.
RES ESTÀ CONQUERIT "PER SEMPRE"
Illa ha afirmat que "cap dret està conquerit per sempre" i que allò que es va guanyar a les urnes, a les urnes ha de defensar-se exercint el dret al vot.
Ha cridat a participar pensant en les dones que van obrir camí, citant a diverses referents de l'àmbit cultural, social i laboral; pensant en les dones d'avui dia, i també en les dones del demà.
"Votem també per les dones de demà, les filles i les nétes, perquè elles tinguin dret a prendre les seves pròpies decisions. Així que, el diumenge, a votar", ha expressat.
SAIZ QÜESTIONA EL COMPROMÍS DEL PP
La ministra Saiz ha alertat dels avanços que estan en risc si el PP governa al costat de Vox: "Estàs unint les teves sigles a algú que nega la violència masclista", ha retret al líder popular, Alberto Núñez Feijóo.
Però ha afegit que no només Vox qüestiona la igualtat, perquè el PP no ha expulsat del partit a l'alcalde de Móstoles (Madrid), imputat en una investigació judicial per presumpte assetjament laboral i sexual després d'una denúncia interna de 2024, i que té el suport públic del seu partit: "És inassumible, és inacceptable".
A més, ha lamentat la falta de propostes d'igualtat en el programa electoral del PP: "Sabeu quantes mesures té? Una. Sabeu quantes mesures té nostre programa electoral? Té més de 77 mesures".
ELIMINAR EL MINISTERI D'IGUALTAT
També ha criticat la voluntat de la dreta d'eliminar el Ministeri d'Igualtat i la seva oposició a mesures com l'augment del SMI, la revaloració de les pensions o l'ingrés mínim vital, que són prestacions que perceben majoritàriament les dones: "Ser feminista és no oposar-se" a aquestes mesures.
I Saiz ha cridat la mobilització, demanant que les dones tinguin en compte que en el "l'estoneta" que s'usa per votar als socialistes aquest diumenge, estan en joc quatre anys de més avanços en drets.
SÁNCHEZ: AVANÇOS "EN RISC"
Raquel Sánchez, per la seva banda, ha avisat que el que han impulsat els socialistes en matèria d'igualtat és molt fàcil de perdre-ho: "Hi ha qui vol donar-ho per perdut, amortitzat, i per tant tot això està en risc", i ha demanat no baixar la guàrdia.
Ha assenyalat que l'educació en valors és clau per a la igualtat entre homes i dones, i és necessari que s'impulsi "des dels primers anys" a les escoles, especialment en un moment en què veu qüestionats aquests principis per part d'alguns joves.
"Hi ha molts joves que, si parles amb ells, per la influència de les xarxes, consideren que les dones s'han passat de frenada amb això del feminisme, i de vegades t'ho diuen obertament, nois joves", ha expressat.