Illa apel·la a la unió política de la UE com a resposta a la "sacsejada" que pateix el món

Collboni assegura que Europa "més que mai ha de convertir-se en espai de llibertats"
BARCELONA, 9 maig (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha apel·lat a la unió política de la Unió Europea (UE) com a resposta a la "sacsejada" que, assegura, està sofrint el món a causa dels conflictes globals i que, apunta, obliga a la UE a interrogar-se i replantejar-se a si mateixa.
Així s'ha expressat durant la seva intervenció en l'acte institucional pel Dia d'Europa aquest dissabte al Disseny Hub de Barcelona, en el qual també han participat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch; l'exprimer ministre italià i expresident de la Comissió Europea Romano Prodi; la vicepresidenta de la Diputació de Barcelona, Maria Eugènia Gay; el cap de l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, Sergi Barrera i el representant de la Comissió Europea a Barcelona, Manuel Szapiro.
Illa ha explicat que aquesta unió política es fa amb "una tècnica coneguda, testada històricament, que es diu federalisme", i ha afegit que no es tracta d'homogeneïtzar sinó d'unir i subratllar allò que els estats membres tenen en comú per fer-ho compatible amb la pluralitat que, sosté, enriqueix Europa.
Així, ha assenyalat que aquest és un moment de parar esment a perills externs com els conflictes a Orient Mitjà i Ucraïna, però que existeix un perill intern que és la desigualtat: "Les societats desiguals, les societats fragmentades, no tenen cap futur en comú".
Ha defensat que "els mateixos valors" serveixen tant a Ucraïna, com a Gaza i a Orient Mitjà i que la UE no ha de canviar-los sinó reafirmar els seus valors fundacionals que, assenyala, són els de la il·lustració, la llibertat, la fraternitat i la igualtat.
COLLBONI
Per la seva banda, Collboni ha destacat que Barcelona és una de les ciutats amb una vocació "més europeista" i ha afegit que la ciutat va contribuir activament a construir una Europa més urbana, més propera i més descentralitzada.
"40 anys després Europa ha de servir perquè les ciutats tinguin veu i perquè els drets arribin als barris", ha reivindicat, i ha subratllat que defensar a Europa és garantir drets concrets, com la defensa del dret a l'habitatge.
L'alcalde ha lamentat que la situació internacional és incerta amb amenaces i polarització, per la qual cosa Europa "més que mai, ha de convertir-se en un espai de llibertats, de drets i de defensa de la democràcia contra la llei del més fort".
PRODI
D'altra banda, Prodi ha advertit que la "pèrdua d'unitat és terrible" per al futur d'Europa i que aquesta unió no ha de ser una unitat vertical, en tant que Europa és una unió de minories que, afirma, va ser fundada sobre el principi de subsidiarietat que confereix importància no només als estats sinó també a regions i municipis.
En referència a la situació internacional ha lamentat la posició d'Europa en diversos conflictes: "No hem fet gens, absolutament gens per la dramàtica tragèdia entre Israel i Palestina, i encara menys estem fent pel que fa a la guerra d'Israel amb Estats Units a Iran", ha dit, malgrat que ha destacat la unió amb el conflicte a Ucraïna.
DUCH
Duch ha posat en valor la figura de Prodi i la seva contribució al projecte europeu i ha remarcat que la UE es troba avui dia davant de dues opcions: "Evolucionar suficientment per fer front als reptes immensos d'un món molt diferent, o emprendre el camí de la irrellevància, posant en perill tot el que hem aconseguit en les últimes dècades".
En aquest sentit, ha assegurat que Catalunya "com a societat plenament europea i europeista" ho té clar i vol contribuir a una unió digna.
GAY
Gay ha ressaltat el 9 de maig i la fundació de la UE com "un dels moments més lúcids" de la història europea que va donar inici a una experiència política que ha qualificat d'excepcional.
Com a representant de la Diputació de Barcelona ha posat en valor que els municipis han d'estar representats allà on es decideixen les polítiques i que Europa serà més forta si és més propera: "Davant del present que vivim, la resposta passa per més Europa, per més polítiques comunes, per més democràcia, per més igualtat", ha sostingut.
D'altra banda, durant l'acte, Szapiro i Barrera han moderat un diàleg amb diversos estudiants que han exposat les seves experiències durant el programa d'intercanvi Erasmus.