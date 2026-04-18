Illa apel·la al 'seny' per combatre els reaccionaris: "Hem de deixar de queixar-nos i actuar"

KIKE RINCÓN - EUROPA PRESS
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 18 (EUROPA PRESS)
El president de la Generalitat i primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha apel·lat aquest dissabte al 'seny' català com a forma de fer política basada en la dignitat humana i la convivència enfront de l'auge de les forces reaccionàries, i ha cridat els progressistes a l'acció: "Hem de deixar de queixar-nos i actuar".
Durant la seva intervenció en la Global Progressive Mobilisation (GPM) a Fira de Barcelona Gran Via, en català i en castellà, ha reflexionat sobre la "immensa responsabilitat" dels progressistes, la de recuperar l'ambició en la Humanitat i en la voluntat de conviure en pau.
Ha dit que el futur no està escrit ni és propietat de ningú, i que demostrar-ho és tasca dels demòcrates: "Els demòcrates del món no tenim por", i ha apostat per un món que lluita contra la guerra i l'ona d'extremismes.