Illa apel·la a la responsabilitat per aprovar els pressupostos: "Necessitem anar tots l'una"

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Arxiu
BARCELONA 9 març (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha apel·lat a la responsabilitat de la resta de forces polítiques per aprovar els pressupostos de la Generalitat del 2026: "Necessitem anar tots a l'una per al que de debò importa".
Ho ha dit aquest dilluns després de signar l'Acord de País per l'Educació, en el qual es preveu la millora de diferents condicions salarials i laborals per als docents catalans, com l'augment d'un 30% del complement específic, fins als 3.000 euros anuals fins al 2029.
"Apel·lo a la responsabilitat col·lectiva, a la responsabilitat del país, perquè els pressupostos siguin una realitat com més aviat millor i el sistema educatiu es vegi reforçat", ha afegit, després de defensar tenir la mà estesa.
Recorda que aquests comptes preveuen 9.000 milions d'euros més que els de fa tres anys --un increment de gairebé el 25%--; i reafirma la voluntat de donar estabilitat a la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat, amb 669 milions a la millora educativa i de l'aprenentatge, entre altres mesures.
"No podem afrontar els reptes del 2026 amb el pressupost del 2023. Catalunya no es pot permetre viure instal·lada en la pròrroga pressupostària. Catalunya no pot prescindir d'una eina com els pressupostos", ha conclòs.