Illa apel·la a "la paraula, la raó i la veritat" en el 25 aniversari de l'assassinat d'Ernest Lluch

BARCELONA, 21 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha cridat aquest divendres a "defensar la paraula enfront del soroll, defensar la raó enfront de la força, i defensar la veritat enfront de la mentida", la qual cosa ha definit com els tres estendards de l'exministre socialista Ernest Lluch, assassinat fa 25 anys per la banda terrorista ETA.
Ho ha dit durant l'acte d'homenatge a Lluch que s'ha celebrat aquest divendres en el Palau de la Generalitat, juntament amb la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea per a la Transició Neta, Justa i Competitiva, Teresa Ribera, i una de les filles de l'exministre, Eulàlia Lluch.
Illa ha assenyalat que és important aquesta defensa en un moment com l'actual en què hi ha "molt soroll", davant de la força que impera en l'àmbit geopolític i també en la societat actual i davant de la mentida.
"Desgraciadament, hem estat testimonis de com alguns pretenen aconseguir la impunitat amb la mentida. Però s'equivoquen. La impunitat no dura mai per sempre. I la veritat sempre preval. La història s'acorda dels bons, no dels dolents. Tard o d'hora troba sempre el camí per sortir a la llum. Defensar la veritat és, doncs, un deure democràtic", ha sostingut.
A l'acte d'homenatge han assistit, entre altres, diversos consellers del Govern i diputats del Parlament, representants de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), el rector de la UB, Joan Guàrdia, els expresidents de la Generalitat José Montilla i Pere Aragonès, familiars de l'exministre, i ho ha conduït el periodista Josep Cuní.
"ERNEST VALENT"
Illa ha recordat l'"Ernest valent", i ha fet referència a la seva aposta pel diàleg a Euskadi; l'Ernest polític, que ha descrit com una de les millors reivindicacions de la noblesa de la política; l'Ernest acadèmic, i ha recordat la seva passió per estudiar; i l'Ernest vinculat a Maià de Montcal (Girona).
Ha afegit el record a més de l'Ernest curiós, apassionat, compromès amb la gent i "amant de l'Espanya plural i diversa", i ha fet referència als seus valors i principis ferms que, ha dit, va saber declinar a cada moment de la seva vida.
També ha assenyalat l'"abans i després" que va suposar el final d'ETA en 2011, que no va poder veure, però al que va contribuir, cosa que demostra com han canviat les coses, en paraules d'Illa, que ha recordat finalment la seva lluita antifranquista i l'impuls de la Llei de Sanitat de 1986.
"Avui, aquests mateixos valors que ell defensava, han de declinar-se en circumstàncies i en moments diferents. Però els valors, principis, sempre són els mateixos. I espero que em permetin aquesta llicència: els seus valors eren els valors socialdemòcrates", uns valors que ha demanat homenatjar.
TERESA RIBERA
Per la seva banda, Ribera ha sostingut que la seva intel·ligència crítica, vocació de servei públic i compromís amb la justícia social han de marcar l'horitzó actual, i que els instruments per a això han de ser la paraula i el respecte: "Perquè mentre es crida, no es mata. Però mentre es parla, no es crida".
Ha afegit que els valors de Lluch encara inspiren a molts i, no obstant això, "desgraciadament semblen ser desafiats per uns altres", per la qual cosa ha cridat a estar a l'altura del seu llegat democràtic, intel·lectual i moral protegint l'estat del benestar, la ciència, l'educació, la veritat i la paraula.
Finalment, ha celebrat que "sortosament han callat les armes" amb les quals matava ETA, un mèrit col·lectiu del qual Lluch s'hagués alegrat infinit, en les seves paraules.
EULÀLIA LLUCH
Una visiblement emocionada Eulàlia Lluch ha mostrat la seva satisfacció per veure com de volgut era el seu pare, la quantitat d'actes que s'han fet les últimes setmanes en el seu record, i els molts espais públics batejats amb el seu nom.
Ha rememorat que, més enllà de la seva tasca política, també va tenir el treball de ser pare, i ha explicat que en alguna ocasió no va participar d'algun Consell de Ministres per estar amb la seva família o participar, per exemple, de la cavalcada de Reyes a Maià de Montcal.
No obstant això, ha afirmat que l''Ernest Lluch pare' li ha abandonat, i que ha passat a ser l''Ernest de tots' i de tot aquell que li vol, li enyora i li plora: "Però li ploren sabent que ell perviu, i que dels qui ho van matar ningú s'acorda del nom que tenen".