Illa apel·la a Irla i demana honrar les institucions sent "un bon govern i una bona oposició"

Junqueras: "Si som nació i tenim totes les esperances de ser-ho en plenitud, és per persones com Josep Irla"
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha apel·lat al llegat polític del president de la Generalitat a l'exili durant el franquisme, Josep Irla, i ha demanat honrar les institucions, exercir una bona política, un bon govern i una bona oposició: "Ara ens toca a nosaltres fer que Catalunya avanci".
Ho ha dit en l'acte inaugural de l'Any Irla al Palau de la Generalitat, en commemoració dels 150 anys del naixement d'Irla, junt amb el president del Parlament, Josep Rull, i el president d'ERC, Oriol Junqueras, en què Illa ha subratllat que el catalanisme i l'esperit de pluralitat d'Irla s'han mantingut i han permès les actuals quotes de progrés i autogovern de Catalunya.
"Tots nosaltres som hereus i continuadors. Tenim l'honor i el deure d'estar a l'altura dels que van haver de superar situacions més difícils i en condicions més complicades. Cada temps reclama la seva ambició i responsabilitat. És necessari exercir-les amb bona consciència", ha reflexionat el president.
Han assistit a l'homenatge també el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, i el d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, la resta de membres de la Mesa del Parlament i diputats de PSC-Units, Junts, ERC i Comuns, a més dels expresidents de la Generalitat José Montilla i Pere Aragonès, i del Parlament Roger Torrent i Laura Borràs.
"TEMPS ESQUERP"
Illa ha connectat el sofriment de la guerra i l'exili de l'època d'Irla amb l'actual, ja que considera que el temps actual és un "temps esquerp, diferent però alhora amb algunes semblances perilloses" al temps esquerp que també va viure l'ex-president, i ha lamentat que el món hagi entrat en una nova espiral de guerra.
També ha demanat no oblidar la importància de les institucions democràtiques en un moment en què creu que reben els atacs dels discursos extremistes: "Les nostres institucions ens pertanyen a tots i han d'estar al servei de tots. Res ni ningú se'n pot apropiar", ha advertit.
Per a això, ha demanat fixar-se en el catalanisme integrador perquè segons Illa, Irla va tenir sempre clar que Catalunya només avançaria amb la unitat: "Unitat que no significa en absolut renunciar als principis de cadascú, sinó que significa sentit de país, sentit del deure i sentit de la responsabilitat".
També ha subratllat el caràcter federal, republicà i catalanista i profundament demòcrata de l'ex-president, que és patrimoni de tots els catalans i "símbol de tots els que van patir la repressió franquista".
ORIOL JUNQUERAS
Junqueras en el seu discurs ha fet referència a la continuïtat de les institucions catalanes malgrat el franquisme com a inspiració per a l'actualitat: "Ens devem la continuïtat de les nostres institucions i del nostre sentit nacional. Si som nació i tenim totes les esperances de ser-ho en plenitud, és per persones com Josep Irla".
Ha destacat el paper de l'expresident com sosté de la Generalitat en l'exili i per mantenir les institucions --una missió "indispensable i que no té preu"-- i ha dit que en el seu homenatge s'homenatja també al futur que tindrà Catalunya.
D'ell ha subratllat també que era un polític de raça i un gran gestor, al que se li encomanaven "les tasques més difícils", i ho ha exemplificat amb les seves funcions anteriors a la presidència com a conseller dedicat a les polítiques de protecció a la infància desvalguda i a la gent gran.
"És capaç de gestionar en moments plens de dificultats, entre altres coses perquè és un polític de raça. De fet, va guanyar totes les eleccions a les quals es va presentar en la seva vida. I això no és fàcil d'aconseguir. És un polític de raça perquè, malgrat el seu gest dur, les seves faccions endurides, és al mateix temps un gran gestor", ha expressat Junqueras.
JOSEP RULL
Per la seva banda, el president del Parlament, Josep Rull, ha citat les paraules del propi Irla sobre l'exili republicà: "Vosaltres que veureu la llum de l'alba brillar sobre la pàtria, recordeu-vos del qui hem caigut durant la nit, d'aquells que van patir l'exili, d'aquells que avui encara el pateixen l'exili".
Rull ha dit que actualment també cal recordar-se dels exiliats, i ha dit que la "llum de l'alba apareix, però encara no la tenim en plenitud", i ha demanat conjurar-se col·lectivament per a la plenitud nacional de Catalunya.
Rull ha afegit que Irla va ser el president que va aconseguir reconstruir la nació en uns moments dramàtics, "el president del 'sí', de la generositat i de la dignitat col·lectiva", que va demostrar una extraordinària estima a la nació i a les persones que la integren, i ha subratllat el seu paper en l'excepcional agenda modernitzadora de la Mancomunitat.
MERCÈ MORALES
Finalment, la historiadora Mercè Morales, autora del llibre 'La Generalitat de Josep Irla i l'exili política català', ha descrit a Irla com el president de Catalunya en els anys més durs del franquisme, però també com el president "en els anys d'esperança, que confiava en la força de la societat catalana, en el dret i la justícia humana".
Morales ha explicat el significat de recuperar la seva memòria durant aquest 2026: "Aquest any el recuperem com el president que enfront de totes les adversitats representava ideals de justícia i llibertat", i ha destacat que va formar un govern d'unitat de les forces per deixar enrere la política de confrontació.
També ha subratllat que Irla va ser un president àmpliament acceptat perquè no havia patit el desgast polític durant la Guerra Civil, i ha afegit: "El carisma d'Irla consistia precisament en el seu posat seriós, bones dosis de pragmatisme i una defensa sense fissures de Catalunya i dels ideals i valors republicans".