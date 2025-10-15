Illa apel·la a la "generositat" i a la memòria de Companys per als nous reptes de Catalunya

BARCELONA 15 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha apel·lat aquest dimecres a la "serenitat, dignitat i generositat" de l'expresident català Lluís Companys i a la seva memòria, per abordar els nous reptes que té Catalunya, entre els quals situa l'accés a l'habitatge, la seguretat i les desigualtats socials.
Durante l'ofrena a la tomba de Companys en el Cementiri de Montjuïc pel 85 aniversari del seu afusellament, ha afirmat que la commemoració arriba en una Catalunya "reconciliada amb la seva Història" i en què la seva figura, ha dit, és patrimoni de tots els catalans.
Després de recordar els afectats per les inundacions a Tarragona i desitjar una pau estable a Gaza, ha dit que el record de Companys envia un missatge a tota Espanya sobre la seva diversitat i la necessitat de la convivència enfront de les "confrontacions estèrils", i per això ha apel·lat textualment a mirar al futur sense por ni rancúnia, i comptant amb les mans i els accents de tothom.