Illa apel·la al consens per aprovar uns Pressupostos "ambiciosos i amb una mirada social"

Defensa un "paradigma urbanístic diferent" per construir habitatge
LLEIDA, 11 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha apel·lat aquest dissabte al consens per aprovar uns Pressupostos catalans 2026 "ambiciosos i amb una mirada social que respongui a les necessitats".
En la seva conferència 'Catalunya lidera. Un model econòmic de prosperitat compartida' a Cervera (Lleida), ha explicat que "tota acció de govern necessita recursos per ser desplegada".
"Des del Govern estem fent la feina, estem treballant en aquest moment en la confecció d'un pressupost", i ha reiterat que el prioritari és tenir uns bons pressupostos al més aviat possible.
Per això, ha insistit en la seva demanda als partits per negociar uns comptes: "Sols no ho podem fer".
A més, ha destacat que les inversions de la Generalitat enguany marcaran "un rècord" i que se superaran els 3.000 milions d'euros d'inversió.
HABITATGE
Illa considera que Catalunya té la política d'habitatge "més ambiciosa del conjunt de les comunitats" i que cal renovar el mercat i, de vegades, intervenir-lo per evitar descompensacions.
També ha dit que s'està aplicant la llei d'habitatge i que "està donant bons resultats a Barcelona i el conjunt de Catalunya".
Sobre la seva proposta en el Debat de Política General per construir 210.000 habitatges, ha defensat que cal un "paradigma urbanístic diferent" i cal construir tants habitatges com càpiguen per respondre a la demanda.
INVERSIONS A LLEIDA
També ha volgut destacar la inversió a tota Lleida, apuntant a tres actuacions que considera claus: el polígon logístic de Torreblanca, el Canal d'Urgell i l'estació intermodal de Lleida.
Veu el polígon logístic i l'estació com a exemples de "reindustrialització equilibrada" i arrelada al territori, i ha definit el Canal com el projecte de modernització de més envergadura fet mai a Catalunya.