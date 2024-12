Illa apel·la al "compromís" i a la política "com a vocació de servei públic" per defensar la democràcia i la llibertat

SANT SEBASTIÀ 14 des. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha advocat aquest dissabte per "cuidar" i "defensar" la democràcia i la llibertat a través del "compromís" i la política "entesa com a vocació de servei públic i exercici col·lectiu per transformar la societat, pas a pas, des de les institucions democràtiques" perquè, tal com ha advertit, "no estan garantides", en el lliurament dels Premis Ramón Rubial 2024 a Sant Sebastià.

Illa ha estat reconegut amb el guardó a la Defensa de la Democràcia i la Llibertat en aquesta edició dels Premis Fundació Ramón Rubial, lliurats sota el lema 'Només amb valors es conquisten drets' en un acte a la cambra de Guipúscoa a Sant Sebastià, que ha comptat amb presència de nombrosos dirigents socialistes, com el secretari general del PSE-EE d'Euskadi, Eneko Andueza, entre d'altres.

A la cerimònia també han recollit premis el senador socialista i expresident de la Junta d'Extremadura, Guillermo Fernández Vara, la periodista Silvia Intxaurrondo, Chillida Leku, Azti, l'esportista Aitor Francesena, l'ONG Jambo Congo, el Cor Landarbaso i la fundació Betsaide d'Elorrio.

Illa ha destacat Euskadi com un lloc on hi ha "exemples extraordinaris" del que significa, dia a dia, la defensa de la democràcia. A més, ha advertit que "democràcia i llibertat no estan garantides" i, per això, "hem de cuidar-les i defensar-les".

El president de la Generalitat de Catalunya s'ha referit a la "ignorància" i a la "mentida" com dos dels "grans adversaris" de la democràcia i de la llibertat, ha advocat per la "actitud de compromís" i el treball "perseverant" a partir dels "valors"; així com per "la política, entesa com a vocació de servei públic i d'exercici col·lectiu per transformar la societat, pas a pas, des de les institucions democràtiques".

El Premi Ramón Rubial a la Defensa dels Valors Socialistes s'ha atorgat a Guillermo Fernández Vara, expresident d'Extremadura, que ha posat en valor la figura de Ramón Rubial i la defensa de la "fraternitat". "Estem en una crisi de fraternitat, encara que no en siguem conscients", ha lamentat, al mateix temps que ha posat en valor la diversitat d'Espanya que "ens enriqueix i ens fa culturalment molt més avançats".

"Els problemes no se solucionen amb fronteres", ha reflexionat, sinó amb "entesa" i, per això, ha reivindicat la importància del "diàleg". També ha llançat un missatge en contra de l'odi, que té conseqüències en la societat "irreversibles per a generacions i generacions".

El Premi Ramón Rubial a la Solidaritat i Cooperació el rebrà l'Associació Jambo Congo, la presidenta de la qual, Idoia Moreno, ha dit que espera que algun dia no calgui i no hagin de desenvolupar cap projecte, en un dels països "més violents" i el "pitjor del món" per ser dona, ja que això suposarà que la violència en general, i especialment, contra les dones ha estat erradicada.

El Premi Ramón Rubial a l'Esport l'ha recollit el surfista Aitor Francesena que ha assenyalat que si ell pot surfear cec, "ho pot fer qualsevol, surfear i qualsevol cosa a la vida".

El director de Landarbaso Abesbatza, Iñaki Tolaretxipi, ha recollit el Premi Ramón Rubial a la Cultura i ha fet un repàs pels 33 anys d'història d'aquesta agrupació coral, que "malgrat que cantar i comprometre's no està de moda és un projecte consolidat". "Seguirem apostant per aportar el nostre granet de sorra per, a través de la cultura, fer l'altre més feliç", ha apuntat.

El Premi Ramón Rubial a l'Empresa ho ha rebut la directora general de la companyia dedicada a la fosa de ferro Betsaide d'Elorrio, Beatriz González, que ha subratllat que aquesta companyia és "una societat laboral" que fa quatre anys va iniciar "un projecte de transformació de la indústria tradicional" i que ha aconseguit canviar "la cultura industrial a una nova que ha permès aflorar talent ocult".

CHILLIDA LEKU

La directora del Museu Chillida Leku d'Hernani, Mireia Massagué, ha rebut, junt amb Luis Chillida, el Premi Ramón Rubial a la Promoció d'Euskadi al Món. Després de recollir el guardó ha assenyalat que Chillida Leku és un "espai per tendir ponts entre generacions, cultures, passat i futur" i ha defensat que la cultura "és un motor de transformació social". Per la seva banda, Luis Chillida ha assenyalat que el "somni utòpic" de l'artista Eduardo Chillida, Chillida Leku, s'ha convertit "en una cosa especial".

El Premi Ramón Rubial a la Comunicació ha estat per a la periodista Silvia Intxaurrondo que ha alertat de "l'aliança" entre els populismes reaccionaris i els avenços tecnològics, i ha reconegut que el periodisme "s'enfronta a molts desafiaments" i necessita "reforçar els estàndards de l'ofici".

El Premi Ramón Rubial a la Sostenibilitat i a la defensa del medi ambient que ha rebut AZTI ha estat recollit pel seu CEO, Rogelio Pou, que s'ha referit al "desafiament" que suposa el canvi climàtic.