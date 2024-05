Illa apel·la als indecisos i demana votar al PSC per deixar enrere els governs d'ERC i Junts

Collboni: "Necessitem el lideratge de Salvador Illa, un lideratge que sumeix, no que continuï dividint"

BARCELONA, 10 maig (EUROPA PRESS) -

El candidat del PSC al 12M, Salvador Illa, ha apel·lat aquest divendres als indecisos que estan "perduts i despistats", als quals ha instat a reflexionar sobre com està Catalunya en l'actualitat, i ha demanat votar al PSC per obrir una nova etapa i deixar enrere una dècada de governs d'ERC i de Junts.

"Artur Mas, Carles Puigdemont, Joaquim Torra i Pere Aragonès, ells són els responsables de la situació que té avui Catalunya", ha dit en l'acte final de campanya a Barcelona junt amb el president del Govern, Pedro Sánchez; l'alcalde, Jaume Collboni, i la dues per Barcelona, Alícia Romero, davant de 3.500 persones en el pavelló de la Vall d'Hebron i altres 500 que s'han quedat fora, segons l'organització.

Illa ha posat en valor l'autogovern de Catalunya, que considera l'instrument per dur a terme, ha dit textualment, una tercera gran transformació a Catalunya que començarà el diumenge després de les eleccions, i ha criticat que tant ERC com Junts en els últims deu anys ho han menyspreat: "En quin cap cal menysprear l'autogovern que tant va costar recuperar?".

COLLBONI I ROMERO

Collboni ha demanat el vot per recuperar la confiança i la il·lusió a Catalunya i, al seu parer, sortir de la paràlisi en la qual està Catalunya, i ha erigit a Illa com el candidat capaç de solucionar els problemes dels catalans i garantir la convivència: "Necessitem el lideratge de Salvador Illa, un lideratge que sumeix, no que continuï dividint als catalans".

En la mateixa línia, Romero ha reivindicat els valors d'Illa, els que segons ella ha portat al Parlament en l'última legislatura per treballar des de l'oposició, "crítics quan feia falta" però també de manera constructiva, i ha instat a omplir les urnes de vot socialista per obrir una nova Catalunya, en les seves paraules.