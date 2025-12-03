Illa anuncia 6 vols setmanals directes entre Barcelona i Ciutat de Mèxic des de març del 2026

Destaca que la nova ruta és "una molt bona notícia per a Barcelona, Catalunya i Espanya"
BARCELONA, 3 des. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat que a partir del 26 de març del 2026 hi haurà 6 vols setmanals directes entre Barcelona i Ciutat de Mèxic, que seran operats per la companyia aèria Aeroméxico.
Ho ha presentat aquest dimecres a Ciutat de Mèxic, acompanyat per l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el president de la Cambra de Barcelona, Josep Santacreu, i el vicepresident d'Aeroméxico, Giancarlo Mulinelli, indica el Govern en un comunicat.
Ha sostingut que aquesta ruta, que ja va existir entre el 2007 i el 2012 i va arribar a transportar 160.000 viatgers, és una "molt bona notícia per a Barcelona, Catalunya i Espanya" ja que permetrà estrènyer llaços amb l'economia mexicana.
Així mateix, ha defensat que aquesta "reafirma un cop més el compromís de millorar la infraestructura aeroportuària", amb ple respecte als criteris més exigents des del punt de vista mediambiental, ha indicat textualment.
COLLBONI
L'alcalde barceloní ha assenyalat que la "nova connexió directa entre Barcelona i Ciutat de Mèxic és una forma maca de concretar el pont entre Europa i Amèrica Llatina" impulsat per la capital catalana.
"És crític que hi hagi connexions directes perquè existeixin intercanvis comercials i culturals entre els nostres països, per generar oportunitats per a les pimes i per als autònoms; en definitiva, per generar riquesa", ha afegit Collboni.