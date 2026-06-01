Illa anuncia un vol directe Barcelona - Taipei (Taiwan) de Starlux Airlines

Ho veu com una aposta per "generar prosperitat per al talent" de Catalunya i atreure inversions
BARCELONA, 1 juny (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat aquest dilluns l'obertura d'un nou vol directe entre Catalunya i Àsia, amb l'inici d'una ruta directa a inicis del 2027 entre l'Aeroport de Barcelona i Taipei (Taiwan), operat per l'aerolínia Stalux Airlines.
En la 41a Reunió Cercle d'Economia, ha explicat que la companyia va anunciar divendres als accionistes la seva proposta d'expansió que inclou aquesta nova connexió entre la capital catalana i la de Taiwan.
Per Illa, aquesta nova ruta va en la línia de millorar la connectivitat amb el continent asiàtic en un moment en què la crisi geopolítica a l'Orient Mitjà afecta les connexions de vols que fan escala als hubs aeroportuaris de Dubai (Emirats Àrabs Units) o Doha (Qatar).
"Des de l'inici del mandat hem apostat per incrementar els vols de llarg radi directes amb Àsia. És una oportunitat de generar prosperitat per al talent científic, empresarial, tecnològic i cultural del nostre país i, alhora, atreure inversions", ha sostingut.
CONNEXIONS AMB ÀSIA
L'Aeroport de Barcelona ja té connexions directes amb algunes de les principals ciutats del continent: a la Xina, amb Pequín i Shanghai (en aquest cas, operada per 2 companyies); a Corea del Sud, amb Seül; i a Singapur.
"Necessitem, podem i volem fer de l'Aeroport de Barcelona un hub de referència per la seva excel·lència en tots els aspectes: tècnic, estratègic i mediambiental", ha afegit.