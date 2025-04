Illa anuncia una "reprogramació" de recursos de la Generalitat per respondre als aranzels

QUERALBS (GIRONA), 4 (EUROPA PRESS)

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat aquest divendres que impulsarà una "reprogramació" dels recursos econòmics per donar resposta als aranzels anunciats pel president dels Estats Units, Donald Trump.

Ho ha dit en una roda de premsa a Queralbs (Girona), davant el Santuari de la Vall de Núria, on ha reunit el Govern en unes jornades de treball que s'allargaran fins dissabte, i durant les quals abordaran un "pla de resposta que complementi la resposta europea" als aranzels.

"No descarto cap tipus de mesura. Nosaltres treballarem per protegir els ciutadans de Catalunya i el teixit productiu de Catalunya i per ajudar a buscar alternatives en aquells sectors i empreses més directament afectats", ha assegurat Illa, que ha admès que la situació és complexa.