Illa anuncia un programa per reforçar la contribució catalana a la reconstrucció d'Ucraïna

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
BARCELONA 29 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat la creació d'un Programa Catalunya-Ucraïna per reforçar la contribució de Catalunya a la reconstrucció d'Ucraïna: "Des de les nostres ciutats i pobles no sentim els estralls de les bombes, però el patiment i el sacrifici del poble ucraïnès també és el nostre".
Així s'ha pronunciat aquest dimarts en el debat de política general durant el ple del Parlament, en què ha explicat que aquest programa comptarà amb la implicació del sistema de salut, universitats i centres de recerca, governs locals, la cooperació, la societat civil i el teixit econòmic catalans.
Illa ha expressat el suport a la població ucraïnesa, i ha recordat que així ho va transmetre al president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, amb qui es va reunir en una recent visita a aquest país: "El nostre compromís, ambició i implicació amb aquesta nova Europa és ferm i clar", ha subratllat.