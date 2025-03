Illa anuncia un programa amb 30 milions per atreure investigadors "d'excel·lència"

Vol acollir personal que "pugui veure amenaçada la seva llibertat acadèmica als Estats Units"

BARCELONA, 31 març (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat que el Govern impulsarà el programa Catalonia Talent Bridge, que compta amb un pressupost de 30 milions d'euros amb l'objectiu d'atreure investigadors "d'excel·lència".

Ho ha dit aquest dilluns en el 'Gran Encuentro Catalunya. Hacia un crecimiento sostenible' del diari 'Expansión', en què ha afegit que el programa se centra en el personal que "pugui veure amenaçada la seva llibertat acadèmica als Estats Units".

Illa ha explicat que el programa té una durada de tres anys i que es fa en col·laboració amb les 12 universitats públiques catalanes, i ha recordat que té 40 centres de recerca "i recursos tècnics i humans" per acollir aquests investigadors.

Ha assenyalat que l'únic requisit per accedir al programa és la "màxima excel·lència" i ha afegit que l'objectiu és reforçar el paper de Catalunya en el pla internacional.

"A Catalunya volem acollir i volem oferir oportunitats al personal investigador que avui pot veure amenaçada la seva llibertat acadèmica i el seu futur professional als Estats Units, i el missatge és nítid i és clar si ningú sent que no li deixen desenvolupar el seu talent pot venir a Catalunya", ha afegit.

TERCERA FASE DE LA LEGISLATURA

Illa ha explicat que el Govern està entrant en la tercera fase de la legislatura, que és la "de concretar i portar a la realitat" els projectes que s'han traçat fins ara.

Per això, ha demanat als treballadors públics dur-los a terme "amb confiança, sense por" a equivocar-se i amb voluntat d'excel·lència.

"Amb una voluntat no d'administrar, sinó de transformar i, per tant, amb un esperit reformista bàsicament en les principals polítiques públiques, especialment la sanitària i l'educativa, reformar per transformar no simplement administrar fent una miqueta més del que anàvem fent", ha afegit.

Ha assegurat que aquestes reformes es faran gradualment en les polítiques més sensibles per a la ciutadania, tot i que es faran tan ràpidament com sigui possible.