Illa anuncia un pla d'inversions de 4.350 milions en infraestructures de mobilitat

Situa en 4.700 milions el dèficit inversor acumulat entre 2013 i 2025
BARCELONA, 23 juny (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat que el Consell Executiu ha aprovat aquest dimarts un pla d'inversions de 4.350 milions d'euros per als pròxims 10 anys en infraestructures de mobilitat: "Es tracta d'una planificació pressupostària per garantir les inversions de manera estable i sostinguda en projectes clau".
En la Forbes Catalonia Economic Summit, ha assegurat aquest dimarts que Cataluya ha arrossegat un dèficit inversor en aquest àmbit d'uns 4.700 milions d'euros del 2013 al 2025: "Havia impedit fer les obres quan tocava".
L'actualització i ampliació del programa d'encàrrec d'actuacions (PEA) de la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica a Infraestructures.cat, aprovat aquest dimarts, inclou una planificació pressupostària d'uns 1.600 milions per al 2026-2029 i preveu invertir uns 2.700 milions del 2030 al 2036.
Les actuacions recollides en el PEA suposen un increment de 300 milions anuals respecte a programes anteriors, ja que del 2013 al 2025 la mitjana d'inversions en infraestructures de mobilitat és de 134 milions a l'any: "Accelerem per fer un salt qualitatiu i quantitatiu".
Gràcies al nou PEA (que inclou obres licitades i no licitades), es preveu recuperar una inversió de 400 milions anuals en inversions directes del Govern, per la qual cosa Illa ha assegurat que s'"activa tota la capacitat inversora".
Es preveu que la inversió sigui de 600 milions anuals a partir del 2030, tenint en compte les inversions del mateix PEA, les encomanes i les concessions, com la de Berga-Bagà (Barcelona).
ACTUACIONS
L'acord consolida i amplia algunes obres ja previstes i n'incorpora altres de noves, i incrementa la dotació pressupostària en actuacions estratègiques: 489 milions seran per allargar l'L8 d'FGC entre Plaça Espanya i Gràcia, 494 milions a la variant d'Olot i les Preses (Girona) i 239 al tramvia del Camp de Tarragona.
510 milions més es destinaran a millores a la xarxa de metro i autobús, 785 al programa de millores de la seguretat viària, 523 al programa de carreteres 2+1, i 87 a la integració urbana FGC Manresa i Igualada.
A més a més, el PEA incorpora noves actuacions, com la variant de la C-14 a Tàrrega (Lleida), dotada amb 70 milions; les actuacions d'integració urbana de carreteres amb 49 milions; la variant de Sentmenat i Caldes de Montbui (Barcelona) amb 45, i la nova terminal ferroviària a la Plana de Lleida amb 130, entre d'altres.