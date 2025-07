Illa anuncia el Pla d'infraestructures 2025-2050 per connectar i descentralitzar Catalunya

Paneque aposta per un creixement demogràfic arreu del territori

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha presentat el Pla d'infraestructures que el Govern prepara per al període 2025-2050 amb l'objectiu de connectar i descentralitzar Catalunya, anticipar-se al creixement i les necessitats de l'economia i generar noves oportunitats en el conjunt del territori.

Ho ha dit aquest dimarts durant la seva intervenció en el ple monogràfic del Parlament sobre infraestructures, sol·licitat per Junts, en què ha explicat que les infraestructures catalanes estan construïdes per a una Catalunya de sis milions d'habitants quan actualment ja compta amb més de vuit milions.

"El Pla d'infraestructures 2025-2050 és una aposta decidida i ambiciosa per transformar la mobilitat del nostre país perquè la Catalunya pròspera ha d'estar equilibrada territorialment i ha de connectar totes les seves àrees econòmiques, des de l'àrea metropolitana de Barcelona fins a les Terres de l'Ebre", ha explicat Illa.

Per la seva banda, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha desgranat operacions dividides en nou eixos: xarxes ferroviàries, de busos i viàries, infraestructures sostenibles, plans urbanístics estratègics, seguretat hídrica, energia, habitatge i ports i aeroports.

Actualment, Catalunya ja ha superat els vuit milions d'habitants i abans d'arribar als deu previstos per al 2050 el Govern treballa perquè el creixement demogràfic es reparteixi arreu del territori, amb oportunitats d'habitatge, bona connectivitat i perspectives econòmiques optimistes per combatre la centralització.

UNES INFRAESTRUCTURES INTEGRADES

Paneque ha destacat que un dels reptes principals d'aquest pla és "integrar ferrocarrils, carreteres, ports i aeroports en un únic sistema" perquè la mobilitat sigui un element estratègic del Govern.

Ha afirmat que l'acord per al traspàs de Rodalies és "un pas de rellevància històrica i que marcarà un punt d'inflexió en matèria de mobilitat catalana" perquè el servei es gestionarà, textualment, des de la proximitat i amb el coneixement del territori i de les necessitats de Catalunya.

En aquest sentit, Paneque ha fet al·lusió al creixement demogràfic que s'ha produït en l'últim quart de segle a les àrees més pròximes a la ciutat de Barcelona i a la segona corona, una realitat que a parer seu requereix "una nova política ferroviària".

Per això, el Pla d'infraestructures planteja actuacions com la línia orbital ferroviària (4.000 milions d'euros), tot i que també destaquen operacions com les obres de l'L9 i l'L10 (925 milions) o la prolongació de l'L8 (412 milions).

"Ens hem d'acostar a l'objectiu del 30% de transport de mercaderies per mitjans ferroviaris que marquen les directrius europees i créixer no cap a les àrees metropolitanes, sinó a manera de constel·lació amb les àrees de creixement", ha subratllat Paneque.

ESTRATÈGIA AEROPORTUÀRIA

Sobre la prolongació de la tercera pista de l'Aeroport de Barcelona, Paneque ha remarcat que el Govern "no pot deixar escapar aquesta inversió de 3.200 milions d'euros" per augmentar la seva capacitat i perquè, textualment, la infraestructura sigui de referència internacional i intercontinental.

"El projecte inclou un pla per a la Ricarda que augmenta les hectàrees de biodiversitat protegides i garanteix la protecció del Remolar, a més de preveure la creació d'una anella verda", ha assenyalat la també portaveu del Govern.

Per complementar aquestes actuacions, ha dit que s'han de construir estacions d'alta velocitat als aeroports de Girona i de Reus (Tarragona) per integrar-los en el sistema aeroportuari català.

El Pla també contempla altres accions destinades a crear infraestructures sostenibles, com un programa de descarbonització amb objectius per al 2030; a la seguretat hídrica, a fi d'aconseguir que el 70% dels recursos hídrics no siguin dependents de la pluja el 2030, i a la sostenibilitat energètica.

HABITATGE

En matèria d'habitatge, Paneque ha esmentat els Préstecs Emancipació, amb els quals la Generalitat preveu destinar 500 milions d'euros per cobrir el 20% del valor d'un immoble, sense interessos i amb un topall de 50.000 euros, per facilitar l'adquisició d'un primer habitatge per part de joves de menys de 35 anys.

"Són eines perquè es pugui viure a un preu raonable a Catalunya, alhora que s'ha posat en marxa l'augment de la construcció d'habitatges, que s'ha de complementar amb la mobilitat eficient i un transport públic modern", ha ressaltat.

En aquesta matèria també destaca la primera convocatòria de la reserva pública de solars de Catalunya, a la qual s'han presentat 666 solars, amb un potencial de més de 21.000 habitatges protegits, dels quals prop de 12.200 se situen en àrees de demanda forta i acreditada.