Illa anuncia un paquet d'ajuts urgent de 75 milions per als municipis afectats per les pluges

BARCELONA 5 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat que el Consell Executiu de dimarts aprovarà un paquet d'ajuts urgent de 75 milions d'euros per als municipis especialment afectats pels danys causats per les pluges d'aquest dilluns i el cap de setmana.
Ho ha anunciat aquest dilluns en una roda de premsa al Departament d'Interior després de la reunió del Comitè Tècnic del CECAT per valorar la situació meteorològica actual després del pas d'un nou sistema convectiu de mesoescala, sobre el qual Illa ha afirmat que ja ha abandonat Catalunya cap al nord.
Del total d'ajuts, 20 milions seran subvencions directes als ajuntaments per reparar equipaments, edificis i infraestructures municipals afectades; 5 milions seran ajuts per a empreses, establiments comercials, autònoms i activitats econòmiques perjudicades, i 50 milions serviran per facilitar liquiditat immediata i avançar recursos mentre no arribin les indemnitzacions de les assegurances.