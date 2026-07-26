Illa anuncia que Niubó compareixerà aquest dilluns per l'error a les proves Pisa 2025

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 26 jul. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat que la consellera d'Educació i FP, Esther Niubó, compareixerà aquest dilluns per l'error en la mostra de les proves Pisa 2025, amb un índex d'alumnes exempts superior al màxim recomanat per l'OCDE.
"Demà dilluns, ella donarà totes les explicacions. Vull posar de relleu que s'ha tractat d'una qüestió tècnica que té a veure amb els alumnes exempts de realitzar aquesta prova i no passa en cap altra consideració d'aquest tipus", ha expressat aquest diumenge en una atenció als mitjans en el marc del seu viatge institucional a Vietnam.
Illa ha reiterat tot el seu "suport" a Niubó i a les seves explicacions.