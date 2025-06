Illa anuncia mesures "en la línia de restringir més" els mòbils a primària i secundària

Veu el replantejament de la Dgaia com una "voluntat de mirar cap endavant"

BARCELONA, 11 juny (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha avançat aquest dimecres que el Govern prendrà mesures "en la línia de restringir més" els mòbils a les aules de primària i secundària.

En una entrevista a Rac 1 recollida per Europa Press, ha explicat que "divendres la consellera comunicarà mesures en aquest sentit, fruit d'un treball dut a terme amb experts, i aniran en la línia de restringir més".

"Si em demanen l'opinió, jo soc més de llibre que de pantalla. I soc més de paper i llapis que de teclat. Jo crec que això va molt bé en un període formatiu, va molt bé per a la gimnàstica mental", ha valorat.

DGAIA

Sobre la gestió de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (Dgaia), ha assegurat que les polítiques que desenvolupa és "de les més difícils que hi ha", per la qual cosa veu necessàries les mesures preses per replantejar-ne el funcionament.

"Calia fer un replantejament de com s'estaven fent les coses, no en demèrit ni com a crítica, sinó com una adaptació a unes necessitats noves, i ho fem amb una voluntat de mirar cap endavant i d'arreglar les coses", ha dit.

Illa ha afirmat que es pren "molt seriosament" els informes de la Sindicatura de Comptes sobre la Dgaia, i ha assegurat que corregiran possibles irregularitats si s'han produït.