Illa anuncia l'obertura d'una delegació de la Generalitat a la Xina

"Àsia, i la Xina en particular, juguen avui un paper molt rellevant a nivell econòmic i geopolític"

BARCELONA, 25 jul. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat l'obertura d'una delegació del Govern a la Xina "per reforçar la presència institucional de Catalunya en una de les principals potències econòmiques i geopolítiques del món".

"Àsia, i la Xina en particular, juguen avui un paper molt rellevant a nivell econòmic i geopolític en un món que està canviant ràpidament, i hi volem tenir presència", ha destacat davant als mitjans durant el viatge oficial que ha començat aquest divendres al país asiàtic.

Segons Illa, l'obertura es fa "en coordinació amb l'enfocament del Govern d'Espanya i de la UE en relació amb la Xina" amb l'objectiu de mantenir unes relacions institucionals estretes i sòlides i per reforçar els llaços que vinculen tots dos països, ha concretat.

També ha explicat que el viatge, que s'allargarà fins divendres vinent, pretén enfortir les relacions institucionals amb dirigents polítics de la Xina; reforçar relacions econòmiques i comercials per atreure inversions, fomentar la presència d'empreses catalanes en aquest mercat, i per promocionar Catalunya i aprofundir en els vincles amb la Xina en àmbits com la cultura, la gastronomia, l'esport, la universitat i la ciència.

La nova delegació serà la tercera del Govern a Àsia i completarà així la presència comercial que ja exerceixen les oficines d'Acció a Pequín, Hong Kong i Shangai.

TROBADES INSTITUCIONALS

Durant aquest divendres, Illa ha mantingut trobades amb el vicepresident de l'Assemblea Popular Nacional, Wu Weihua, i amb el membre del buró polític del comitè central del Partit Comunista de la Xina i secretari del partit a Pequín, Yin Li.

També s'ha trobat amb representants de Luyuan, una companyia xinesa líder del sector de motos i bicis elèctriques que té presència a més de 80 països i està iniciant la seva expansió cap al mercat europeu.