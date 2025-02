Illa anuncia l'impuls de la Vall de la Quàntica amb una inversió inicial de 5,5 milions

Montserrat crida a reforçar Catalunya en la quàntica: "Estem davant un canvi de paradigma"

BARCELONA, 21 febr. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat l'impuls de la Vall de la Quàntica, que tindrà una inversió inicial de 5,5 milions d'euros, liderarà l'Institut de Ciències Fotòniques (Icfo) de Castelldefels (Barcelona) i d'aquí a 5 anys arribarà als 43 milions d'euros.

Ho ha dit aquest divendres en l'obertura de la Jornada sobre l'Any Internacional de la Ciència i la Tecnologia Quàntiques al Palau de la Generalitat, amb la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, i altres representants del món científic.

Illa, que ha indicat que aquest projecte és un acord del Govern que s'està ultimant, ha assegurat que l'objectiu és impulsar la recerca d'avantguarda a Catalunya.

Per ell, cal que la ciència vagi de bracet amb les institucions democràtiques i estigui "al servei del bé comú", i afegeix que els projectes capdavanters que s'estan duent a terme a Catalunya es basen en una aliança entre institucions i universitats públiques i empreses.

"La ciència és una oportunitat d'entesa entre països i el context internacional fa evident la necessitat de recuperar els espais de diàleg i col·laboració", i ha apostat per una ciència i una tecnologia al servei de la raó i no pas al servei de la força bruta, en les seves paraules.

El president ha reivindicat que la ciència tingui un retorn social i més coneixement i més responsabilitat en la tecnologia: "No podem permetre que un ús malintencionat de les tecnologies repercuteixi en l'estabilitat de les nostres democràcies i la pau al món, un tema candent i actual avui. L'era quàntica ens enfronta a descobriments insospitats".

VALL DE LA QUÀNTICA

Sobre el projecte de la Vall de la Quàntica, ha assegurat que "esdevindrà un eix estratègic per consolidar Catalunya com un pont de referència en tecnologies quàntiques", impulsant la recerca d'avantguarda i la seva ubicació en sectors estratègics.

Aquesta iniciativa reunirà universitats, centres de recerca i empreses en una "aliança clau per situar Catalunya a l'avantguarda de la Segona Revolució Quàntica", i assenyala que aquesta tecnologia quàntica aporta solucions en camps com la salut, l'energia o l'optimització dels recursos hídrics.

GENERAR NOVES OPORTUNITATS

Fonts de la Conselleria de Recerca i Universitats, consultades per Europa Press, han explicat que la Vall de la Quàntica és un programa que gestionarà aquests recursos per "generar noves oportunitats per a start-ups i inversions internacionals per fer programes de formació especialitzada i impulsar projectes quàntics", entre d'altres.

"La seva finalitat és convertir Catalunya en un pol tecnològic mundial en tecnologies quàntiques a través de la creació d'un ecosistema de recerca, desenvolupament i innovació, de formació d'atracció i retenció del talent, d'aprofitament industrial i de creació de noves empreses en aquest àmbit de coneixement", afegeixen.

CONSELLERA

Per la seva banda, la consellera Núria Montserrat ha assenyalat que en el moment actual la recerca i la tecnologia quàntica estan transformant la societat i ha destacat: "Estem davant un canvi de paradigma".

Ha posat en valor que l'ecosistema científic de Catalunya és "de primer nivell" i creu que la jornada d'aquest divendres ajudarà a entendre les implicacions de la ciència i la tecnologia quàntiques i reforçar la posició de Catalunya en aquest àmbit.

En l'acte també hi han estat el secretari d'estat de Ciència, Innovació i Universitats, Juan Cruz Cigudosa; la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret; el tinent d'alcalde de Barcelona, Jordi Valls; el director de la Comissió Europea (CE) a Barcelona, Manuel Szapiro; el director de l'Icfo, Oriol Romero-Isart, a més de rectors d'universitats, científics i investigadors.