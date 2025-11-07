Illa anuncia que impulsaran la llei de l'ACN per garantir-ne l'"estabilitat institucional"

BARCELONA 7 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat aquest divendres que el Govern iniciarà pròximament l'elaboració de la llei de l'Agència Catalana de Notícies (ACN) per dibuixar un marc jurídic que en garanteixi l'"estabilitat institucional i l'autonomia professional i pressupostària".
"El compromís del Govern està amb una ACN que sigui independent, plural i al servei de l'interès públic. És un pas necessari i creiem que tindrà prou suport al Parlament per tenir aquesta llei", ha destacat en la inauguració del VII Congrés de Periodistes de Catalunya, que se celebra fins dissabte amb el lema 'Més necessaris que mai'.
Segons Illa, el Govern està compromès a manifestar el seu respecte per la professió periodística, facilitar-ne la feina i fer costat al sector, també en el seu vessant econòmic, i creu que ho han de fer basant-se "en els millors estàndards que estiguin disponibles d'objectivitat, transparència, equanimitat i de respecte a la pluralitat".
També ha demanat que, en l'actual context i més enllà del que pensi cadascú, es tingui present la necessitat de les institucions i la defensa "d'un sistema democràtic i plural, i en el cas dels mitjans públics, tenir present i anteposar sempre la seva tasca de servei públic".
Per Illa, en democràcia cal distingir entre informació i opinió, i també creu que s'han de fer les reformes que convinguin.
Després de parafrasejar el lema del congrés per defensar que els periodistes són més necessaris que mai, ha exposat els canvis i dificultats que estan aportant les noves tecnologies, i també ha demanat evitar l'intrusisme professional.
"Tenir més canals no vol dir tenir una millor informació, objectiva i contrastada. D'aquí la necessitat d'un bon periodista", ha resolt.