Illa anuncia que el Govern condona els deutes per pagaments indeguts en ajuts de dependència

BARCELONA 27 abr. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat que el Govern condonarà els deutes que l'administració ha anat reclamant després de la defunció de persones que rebien prestacions econòmiques per dependència, o pels canvis en la situació econòmica o de valoració de la dependència.
"Posem remei a una situació que no s'hauria d'haver produït. Reclamar els diners d'una persona que ha mort sembla una broma de mal gust, però feia dècades que passava", ha dit en un acte aquest dilluns després de visitar amb la consellera de Drets i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, la residència i centre de dia Gent Gran de Gràcia de Barcelona.
Ha explicat que, el 2025, la Generalitat va reclamar fins a 10.665 deutes per pagaments indeguts o per prestacions pagades després de la defunció o d'un canvi en la situació de la persona: "D'acord amb la normativa que existia ara, era considerat indegut i, per tant, havia de ser reclamat als familiars".
Ha dit que en situacions que no són senzilles, com la recent defunció d'un familiar, "no té sentit" aquesta reclamació.
Més enllà de la condonació es modificarà el disseny de les prestacions per evitar aquests pagaments indeguts, i que tampoc no es reclamaran a futur quan sigui per error de l'administració, com ha anat passant, excepte en casos de mala fe.
Fonts del departament de Drets Socials no han concretat l'impacte pressupostari de la mesura, tot i que han assegurat que l'import serà superior a la condonació que va fer el Govern dels pagaments indeguts de la renda garantida de ciutadania i dels joves extutelats.
Les situacions en què es produïen aquests pagaments indeguts i es reclamaven posteriorment eren, per exemple, en la revisió a la baixa de la prestació corresponent per millores en la situació econòmica de la família o en el grau de dependència, o que s'abonava un mes complet de la prestació després de la defunció de la persona, i es reclamaven els dies de diferència.