Illa anuncia que el Govern aprovarà divendres el projecte de pressupostos del 2026

Assegura que "no hi ha volta de full, Catalunya necessita pressupostos"
BARCELONA, 23 febr. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat que el Govern preveu aprovar divendres vinent el projecte de pressupostos de la Generalitat del 2026 en un Consell Executiu extraordinari per iniciar el tràmit parlamentari per aprovar-los.
Ho ha dit aquest dilluns en l'acte de signatura de l'acord pels comptes amb els secretaris generals de CCOO de Catalunya, Belén López, i de la UGT de Catalunya, Camil Ros, i els presidents de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, i Pimec, Antoni Cañete, i també hi ha participat la consellera Alícia Romero i hi ha assistit el conseller Miquel Sàmper.
Illa compta de moment amb el suport dels Comuns després del pacte segellat la setmana passada, i està en negociacions amb ERC per poder tirar endavant els pressupostos del 2026 que, en cas d'aprovar-se, serien els primers des del 2023.
El president de la Generalitat ha assegurat que "no hi ha volta de full, Catalunya necessita pressupostos" i ha dit que és el moment de posar Catalunya per davant de tot.
Ha afegit que el Govern té la mà estesa per negociar i un compromís amb la majoria social de Catalunya: "Catalunya no pot esperar més".
"És hora que tots ens pronunciem: els que estiguin a favor d'avançar, de no bloquejar el país, asseguem-nos i negociem els pressupostos", ha dit Illa, que ha afegit que hi ha marge per parlar i acordar els comptes.
ACORD
Illa ha mostrat satisfacció per l'acord assolit amb els agents econòmics i socials per a aquests pressupostos, que ha dit que demostra "responsabilitat".
"És un gran acord per generar prosperitat i que aquesta prosperitat arribi a totes les famílies, tots els treballadors, tots els barris i totes les empreses" de Catalunya.
Ha explicat que un país que acorda beneficis "avança cap a les solucions que necessita i dotar-se dels recursos per desplegar aquestes solucions".
El president ha assegurat que l'acord presentat aquest dilluns "no són bones paraules i prou", i ha dit que són polítiques concretes, tangibles, pressupostades i amb calendari.
Per la seva banda, Romero ha recordat que l'acord amb sindicats i patronals es va començar a negociar al novembre i ha agraït la "generositat i responsabilitat" de les patronals i els sindicats.
Ha explicat que són 86 mesures que s'incorporen al projecte de pressupostos i que "responen a les necessitats" dels agents econòmics i socials.
PACTE
L'acord amb els agents socials marca la necessitat de situar el Pacte nacional per a la indústria (PNI) 2026-2040 "com una de les principals palanques per reforçar" la productivitat, la descarbonització i la sostenibilitat, i que ha de tenir una dotació mínima de 4.400 milions per generar inversions estrangeres per valor de 6.000 milions.
Així mateix, s'establirà un sistema de seguiment del pla perquè els agents socials puguin conèixer l'estat d'implementació de les mesures que contempli, i el 60% dels recursos hauran de ser per a les pimes on "sigui tècnicament i jurídicament possible".
El pacte assenyala que es destinarà un milió d'euros a mesures perquè empreses exportadores esporàdiques passin a ser-ho regulars.
D'altra banda, el Govern accelerarà les actuacions perquè el 50% de la producció elèctrica sigui renovable el 2030 --davant el 27% actual--, i es dotarà de 180 milions a L'Energètica.
OCUPACIÓ
L'acord contempla dotar amb nou milions l'Agència FPCAT per "consolidar el sistema regular, obert i estable d'acreditació" de competències professionals, i impulsar la formació professional dual.
També, afavorir la participació de les pimes en el sistema de modalitat dual de l'FP i garantir una dotació d'1,2 milions per als centres d'FP integrada i de 7 milions pels d'FP professional de titularitat pública.
La voluntat és sumar 60.000 noves empreses al sistema d'FP dual per garantir que la formació estigui alineada amb les necessitats del sector privat.
ÀMBIT SOCIAL
El pacte assenyala que s'haurà d'actualitzar l'índex de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) en un 3% i que es destinaran 900 milions d'euros a polítiques d'habitatge.
Així mateix, les polítiques de sensellarisme hauran de rebre 28 milions d'euros, i s'haurà de millorar la proactividad de l'administració, l'atenció a la vulnerabilitat, l'accessibilitat a l'ajuda i la simplificació dels tràmits del bo social elèctric.
D'altra banda, s'hauran d'"establir les condicions necessàries" per iniciar aquest any el procés d'equiparació del salarial dels convenis del sector social amb els de el sector públic.
L'acord també incorpora 900 milions anuals per a polítiques d'habitatge --que s'augmentaran fins a 1.250 milions anuals després de l'acord amb els Comuns--.