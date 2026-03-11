Illa anuncia que el Govern aprovarà dimarts el decret per implementar la llei ELA a Catalunya

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 11 març (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat que dimarts vinent el Consell Executiu aprovarà el decret per implementar a Catalunya la Llei estatal 3/2024, de 30 d'octubre, per millorar la qualitat de vida de les persones amb esclerosi lateral amiotròfica (ELA) i altres malalties o processos d'alta complexitat i curs irreversible.
Ho ha dit aquest dimecres en la sessió de control al Govern del Parlament, en què ha celebrat que Espanya hagi estat "el primer país d'Europa" que aprova beneficis per a persones afectades per l'ELA, i ha afirmat que Catalunya serà una de les primeres comunitats autònomes que desplegarà aquests ajuts.
Illa ha afegit que "a partir del mateix dimecres de la setmana vinent es podran demanar aquests ajuts per part de les persones afectades", que a Catalunya, segons les dades de les quals disposa el Govern, són prop de 200.
Ha assegurat que el Govern ha treballat en aquesta qüestió "molt estretament" amb ERC, els Comuns i les entitats que treballen especialment amb les persones afectades.
HORITZÓ DE 3 MESOS
El president també preveu que "en un horitzó de 3 mesos les persones que tenen dret a rebre aquests beneficis ja puguin rebre els ajuts pertinents".
La llei ELA estatal contempla unes prestacions en aquest àmbit que van des dels 4.930 euros mensuals --per a persones que requereixen 8 hores diàries d'atenció-- fins als 9.859 euros --per a una atenció 24 hores--, a pagar aproximadament meitat i meitat entre comunitats autònomes i el Govern central.