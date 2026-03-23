Illa anuncia que el Govern aprovarà aquest dimarts un primer paquet de 400 milions per la guerra

Hi haurà ajudes directes, exempcions fiscals i finançament a famílies i empreses, i podrà ampliar-se
BARCELONA, 23 març (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat que el Govern aprovarà al Consell Executiu d'aquest dimarts un primer paquet de mesures de resposta a les possibles conseqüències econòmiques de la guerra a l'Orient Mitjà per valor de 400 milions d'euros, amb l'objectiu de protegir el poder adquisitiu de famílies i treballadors i el teixit productiu català.
Al 'Gran Encuentro Expansión Catalunya', organitzat aquest dilluns per Expansión al Recinte Modernista de Sant Pau de Barcelona, ha detallat que consistirà en ajudes directes, exempcions fiscals i finançament a famílies per fer front a despeses alimentàries i subministraments energètics i per a les empreses de sectors afectats com el transport, l'agricultura i la pesca.
Serà un primer paquet de mesures que serà ampliat segons l'evolució de l'impacte del conflicte, ha dit el president, que ha afirmat que l'impulsen perquè la ciutadania i els sectors productius no paguin l'"extraordinari i injust error" que representa aquesta guerra.
El pla tindrà 40 mesures, i les ajudes que es concedeixin a les empreses estaran "lògicament condicionades a la preservació dels llocs de treball" i, a més, es farà una aposta per accelerar la transició energètica a Catalunya.
Després de l'esclat del conflicte a l'Orient Mitjà, el Govern va anunciar que donaria resposta a les possibles conseqüències econòmiques i, per això, el president ha reunit aquestes setmanes tant als grups parlamentaris com a patronals i sindicats per compartir les mesures a posar en marxa, que va anunciar que serien complementàries a les adoptades per la Unió Europea i el Govern d'Espanya.
DEMANA RESPONSABILITAT A PARTITS I EMPRESES
Davant d'aquesta situació, Illa ha tornat a apel·lar a la unitat i a la responsabilitat, en primer lloc, dels governs i dels partits de l'oposició: "No és el moment d'intentar treure rèdits polítics, és el moment de pensar en el conjunt del país", ha defensat.
Aquesta mateixa responsabilitat l'ha exigit a les grans empreses i al sistema financer, a les quals ha advertit que no és el moment de "buscar beneficis extraordinaris", sinó d'actuar en favor de l'interès general i del bé comú.
Ha defensat que la prioritat del Govern ha de ser protegir l'economia i la cohesió social de les conseqüències de la guerra, i que la forma de fer-ho és actuant "amb la màxima unitat, responsabilitat i consens" i coordinant-se entre governs i la UE per ser més fortes, efectius i protegir millor els interessos de Catalunya.
"INTERVENCIÓ NECESSÀRIA QUE NINGÚ DISCUTEIX"
El president ha justificat que el Govern intervingui davant d'una situació excepcional com l'actual en què "el mercat pateix una alteració i no funciona correctament", per així garantir la seguretat i els drets dels ciutadans i les empreses.
"Intervenció necessària que ningú discuteix", ha continuat Illa, que ha dit que el mateix criteri segueix l'Executiu en relació amb l'accés a l'habitatge, cosa que creu que és una obligació dels governs.
GUERRA A L'IRAN
Sobre la guerra a l'Iran, ha valorat que la "demostració militar" per part dels Estats Units i d'Israel pot no ser interpretada com una mostra de fortalesa, sinó el contrari, i ha aplaudit la reacció de la UE i el lideratge en ella que veu per part del Govern d'Espanya.
Ha dit que el Govern comparteix aquesta posició i, sobre l'anunci de Trump de posposar cinc dies els atacs a centrals elèctriques després de "converses molt bones" amb Iran, ha confiat que es consolidi aquesta situació i hi hagi una desescalada definitiva del conflicte.